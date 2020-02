Swimming in high school: repeats of the 6A championship

Here is a summary of the results of this week’s region coming together in Class 6A while the teams are preparing for the state tournament at BYU next week.

The four regional champions for the girls were Weber, xxxx, Bingham and American Fork, while the four regional champions for boys were Davis, xxxxx, Riverton and Lone Peak.

Region 1 championships

The Davis boys celebrate winning the Region 1 championship. Courtesy Davis High School

Weber’s girls celebrate winning the Region 1 championship. Courtesy Weber High School

In South Davis Rec Center

Boys team scores

1. Davis, 454

2. Weber, 409

3. Layton, 305

4. Syracuse, 277

5. Fremont, 225

6. Roy, 122

7. Northridge, 88

8. Clearfield, 68

Individual results

200 Medley Relay – 1. Weber (Nathan Jessen, Tyler Ridley, Davis Cope, Nate Church), 1: 42.34; 2. Layton, 1: 44.85; 3. Davis, 1: 45.55.

200 Free – 1. Kanyon Page, Syracuse, 1: 47.07; 2. Sam Carlson, Davis, 1: 48.74; 3. Kent Yuen, Syracuse, 1: 51.95.

200 individual medley – 1. Nico Kinkade, Syracuse, 2: 01.98; 2. Tyler Ridley, Weber, 2: 06.16; 3. Trevor Arnes, Layton, 2: 09.08.

50 Free – 1. Ben Landheim, Davis, 23.12; 2. Jon Page, Davis, 23.32; 3. Stephen Simmons, Davis, 23.33.

100 Fly – 1. Valdimar Wichmann, Davis, 54.13; 2. Nico Kinkade, Syracuse, 54.77; 3. Trevor Arnes, Layton, 55.25.

100 Free – 1. Sam Carlson, Davis, 48.50; 2. Nate Church, Weber, 50.69; 3. Ben Landheim, Davis, 50.77.

500 Free – 1. Kent Yuen, Syracuse, 5: 02.52; 2. Winston Mi, Davis, 5: 20.68; 3. Isaac Simmons, Weber, 5: 23.41.

200 free relay tickets – 1. Davis (Sam Carlson, Luke Deller, Ben Landheim, Stephen Simmons), 1: 31.40; 2. Weber, 1: 35.18; 3. Syracuse, 1: 35.39.

100 Return – 1. Kanyon Page, Syracuse, 53.76; 2. Dylan Parsons, Layton, 55.49; 3. Valdimar Wichmann, Davis, 57.36.

100 Breast – 1. Tyler Ridley, Weber, 1: 01.15; 2. Kooper Clawson, Fremont, 1: 05.74; 3. Isaac Simmons, Weber, 1: 06.48.

400 free relay tickets – 1. Davis (Winston Mi, Valdimar Wichmann, Ben Landheim, Sam Carlson), 3: 18.82; 2. Syracuse, 3: 23.71; 3. Layton, 3: 24.18.

Girls team scores

1. Weber, 536

2. Davis, 396

3. Syracuse, 291

4. Fremont, 185

5. Layton, 163

6. Northridge, 119

7. Clearfield, 112

8. Roy, 78

Individual results

200 Medley Relay – 1. Davis (Kalia Merrill, Isabelle Karren, Lauryn Hall, Ellyssa Nelson), 1: 55.78; 2. Weber, 1: 57.44; 3. Syracuse, 2: 00.27.

200 Free – 1. Berlin Anderson, Weber, 2: 07.79; 2. Krysta Owens, Northridge, 2: 07.86; 3. Kamryn Nye, Weber, 2: 08.48.

200 individual medley – 1. LynDea Turner, Syracuse, 2: 17.78; 2. Kalia Merrill, Davis, 2: 21.42; 3. Sara Nelson, Syracuse, 2: 23.07.

50 Free – 1. Lauryn Hall, Davis, 25.53; 2. Ellyssa Nelson, Davis, 25.85; 3. Maren Pobanz, Weber, 26.60.

100 Fly – 1. Lauryn Hall, Davis, 1: 01.73; 2. Noelle Yorgason, Weber, 1: 03.11; 3. Stephanie Williams, Roy, 1: 06.37.

100 Free – 11. Ellyssa Nelson, Davis, 56.86; 2. Abby Bartholomew, Weber, 57.14; 3. Berlin Anderson, Weber, 57.26.

500 Free – 1. Kamryn Nye, Weber, 5: 48.67; 2. Shallen Foote, Davis, 6: 03.53; 3. Kailey Penn, Northridge, 6: 05.34.

200 free relays – 1. Syracuse (LynDea Turner, Sara Nelson, Bobbie Lemmons, Summer Nelson), 1: 47.24; 2. Weber, 1: 48.62; 3. Layton, 1: 55.50.

100 Return – 1. Kalia Merrill, Davis, 59.78; 2. LynDea Turner, Syracuse, 1: 00.25; 3. Summer Nelson, 1: 04.72.

100 Chest – 1. Sophia Traher, Weber, 1: 09.38; 2. Katie Hamilton, Clearfield, 1:00 p.m. 3. Krysta Owens, Northridge, 1: 16.47.

400 free relays – 1. Weber (Maren Pobanz, Noelle Yorgason, Berlin Anderson, Abby Bartholomew), 3: 49.55; 2. Davis, 3: 53.24; 3. Syracuse, 4: 23.50.

Region 2 championships

The boys ‘and girls’ teams at Kearns will celebrate winning their respective regional championships on Tuesday.

Courtesy Kearns High School

At Kearns Aquatics

Boys team scores

1. Kearns, 330

2. Cyprus, 247

3. Taylorsville, 223

4. Hunter, 173

5. Granger, 66

6. West Jordan, 59

Individual results

200 Medley Relay – 1. Kearns (Wesley Ryan, Joseph Biesinger, Ethan Lawrence, Alec Flockhart), 1: 43.13; 2. Hunter, 1: 46.77; 3. Taylosville, 2: 06.94.

200 Free – 1. Alec Flockhart, Kearns, 1: 52.80; 2. Andrew Shaw, Cyprus, 1: 57.20; 3. Ethan Bone, Kearns, 1: 58.30.

200 Individual Medley – 1. Sohnnie Wesemann, Cyprus, 2: 02.39; 2. Joseph Biesinger, Kearns, 2: 09.44; 3. William Cooper, Taylorsville, 2: 10.69.

50 Free – 1. Ian Moore, Taylorsville, 22.71; 2. Caleb Telford, Kearns, 23.69; 3. Connor Sharp, Cyprus, 24.18.

100 Fly – 1. Ethan Lawrence, Kearns, 56.39; 2. Gillermo Belisario, Hunter, 59.77; 3. Dylan McMullin, Cyprus, 1: 00.33.

100 Free – 1. Alec Flockhart, Kearns, 49.71; 2. Ian Moore, Taylorsville, 50.50; 3. Andrew Shaw, Cyprus, 53.22.

500 Free – 1. Ethan Lawrence, Kearns, 5: 00.98; 2. Ethan Bone, Kearns, 5: 25.86; 3. Weston Hopkins, Hunter, 5: 31.54.

200 free relay tickets – 1. Cyprus (Sohnnie Wesemann, Connor Sharp, Dylan McMullin, Andrew Shaw), 1: 33.01; 2. Taylorsville, 1: 36.27; 3. Hunter, 1: 37.38.

100 Return – 1. Angel Nunezlanza, Hunter, 55.49; 2. William Cooper, Taylorsville, 59.75; 3. Dylan McMullin, Cyprus, 1: 02.53.

100 Breast – 1. Sohnnie Wesemann, Cyprus, 59.36; 2. Joseph Biesinger, Kearns, 1: 02.79; 3. Gabriel Motley, Hunter, 1: 09.40.

400 free relay tickets – 1. Kearns (Wesley Ryan, Caleb Telford, Ethan Lawrence, Alec Flockhart), 3: 26.75; 2. Taylorsville, 3: 31.75; 3. Hunter, 3: 36.71.

Girls team scores

1. Kearns, 384

2. Cyprus, 283

3. Hunter, 172

4. Taylorsville, 149

5. Granger, 69

6. West Jordan, 62

Individual results

200 Medley Relay – 1. Kearns (Holly Biesinger, Chamomile Graham, Ryleigh Humphreys, Jaclyn Taylor), 2: 00.90; 2. Cyprus, 2: 00.90; 3. Taylorsville, 2: 09.19.

200 Free – 1. Jamie Horne, Kearns, 2: 06.42; 2. Megan Cerva, Kearns, 2: 09.96; 3. Jenna Rasmussen, Kearns, 2: 10.31.

200 individual medley – 1. Sissy Baum, Kearns, 2: 20.20; 2. Holly Biesinger, Kearns, 2: 28.06; 3. Hanah Johnson, Cyprus, 2: 29.49.

50 Free – 1. Amy Chung, Taylorsville, 25.82; 2. Leah Paster Natter, Kearns, 26.61; 3. Rori Pilcher, Cyprus, 26.98.

100 Fly – 1. Ryleigh Humphreys, Kearns, 1: 05.71; 2. Gabrielle Jacobs, Kearns, 1: 10.79; 3. Stephanie Aguado, Cyprus, 1: 11.15.

100 Free – 1. Amy Chung, Taylorsville, 55.80; 2. Megan Cerva, Kearns, 58.26; 3. Leah Pastor Natter, Kearns, 58.31.

500 Free – 1. Abby Ramos, Hunter, 5: 42.64; 2. Jordan Palmer, Cyprus, 5: 52.81; 3. Ivy Gowans, Kearns, 5: 54.18.

200 free relay tickets – 1. Kearns (Sissy Baum, Megan Cerva, Leah Pastor Natter, Jamie Horne), 1: 47.18; 2. Cyprus, 1: 51.72; 3. Taylorsville, 1: 54.24.

100 Back – 1. Holly Biesinger, Kearns, 1: 06.01; 2. Mallory Pearson, Kearns, 1: 09.23; 3. Gabrielle Jacobs, Kearns, 1: 09.38.

100 Breast – 1. Sissy Baum, Kearns, 1: 10.59; 2. Hanah Johnson, Cyprus, 1: 14.52; 3. Kira Cox, Kearns, 1: 18.16.

400 free relay tickets – 1. Kearns (Jamie Horne, Megan Cerva, Leah Pastor Natter, Sissy Baum), 3: 58.84; 2. Cyprus, 4: 19.02; 3. Hunter, 4: 38.79.

Region 3 championships

Riverton’s boys celebrate winning the Region 3 championship. Courtesy Riverton High School

The girls from Bingham celebrate winning the Region 3 championship. Courtesy Bingham High School

At Bingham High School

Boys team scores

1. Riverton, 411

2. Herriman, 359

3. West, 332

4. Copper Hills, 264

5. Jordan, 240

6. Bingham, 204

Individual results

200 Medley Relay – 1. Herriman (Dax DelRio, Jake Moes, Ethan Murray, Hyrum Housley), 1: 45.08; 2. Copper Hills, 1: 45.10; 3. West, 1: 46.12.

200 Free – 1. Rhys Winter, West, 1: 46.84; 2. Easton Smith, Riverton, 1: 49.42; 3. Sebastian Bodero, Copper Hills, 1: 56.09.

200 Individual Medley – 1. Yan Dvoretskiy, West, 2: 01.99; 2. Reagan Erickson, Riverton, 2: 03.45; 3. Hyrum Housley, Herriman, 2: 08.60.

50 Free – 1. Joseph Goldhardt, Herriman, 22.32; 2. Stuart Burbidge, Riverton, 22.41; 3. Zerin Wolfgramm, West, 22.91.

100 Fly – 1. Yan Dvoreetskiy, West, 53.58; 2. Josue Quispe, Jordan, 54.05; 3. Reagan Erickson, Riverton, 54.17.

100 Free – 1. Stuart Burbidge, Riverton, 48.95; Joseph Goldhardt, Herriman, 49.79; 3. Greer Bleyl, West, 51.50.

500 Free – 1. Rhys Winter, West, 4: 50.09; 2. Easton Smith, Riverton, 5:00 am; 3. Richard Barnes, Jordan, 5: 11.61.

200 Free Relay – 1. (Herriman (Carson Reed, Hyrum Housley, Ethan Nelson, Joseph Goldhardt), 1: 31.64; 2. Riverton, 1: 31.71; 3. West, 1: 31.91.

100 Back – 1. Josue Quispe, Jordan, 54.23; 2. Zerin Wolfgramm, West, 56.06; 3. Brogen Jensen, Copper Hills, 56.84.

100 Chest – 1. Trent Oldham, Jordan, 1: 0342; 2. Jaxon Earl, Copper Hills, 1: 04.05; 3. Jake Moes, Herriman, 1: 04.28.

400 free relay tickets – 1. Zerin Wolfgramm, Greer Bleul, Yan Dvoretskiy, Rhys Winter), 3: 20.20; 2. Riverton, 3: 21.37; 3. Herriman, 3: 29.79.

Girls team scores

1. Bingham, 404.5

2. Riverton, 377

3. West, 331.5

4. Copper Hills, 286

5. Herriman, 221

6. Jordan, 190

Individual results

200 Medley Relay – 1. Riverton (Nevaeh Avritt, Skyler Lyon, Haley Wilson, Emma Jenson), 1: 55.96; 2. Herriman, 1: 57.62; 3. Bingham, 1: 57.78.

200 Free – 1. Katelyn Riddle, Copper Hills, 2: 03.72; 2. Grace Huber, Bingham, 2: 04.50; 3. Whitney Maxfield, Riverton, 2: 05.90.

200 Individual Medley – 1. Skyler Lyon, Riverton, 2: 16.77; 2. Madeleine Brennan, West, 2: 20.46; 3. Sara Wimmer, Bingham, 2: 24.70.

50 Free – 1. Brynna Thompson, Bingham, 25.61; 2. Callie Anderson, Herriman, 25.64; 3. Kassidy Babcock, Copper Hills, 26.17.

100 Fly – 1. Madeleine, West, 1: 01.82; 2. Alli Rich, Jordan, 1: 02.11; 3. Hallie Huber, Bingham, 1: 05.73.

100 Free – 1. Brynna Thompson, Bingham, 56.68; 2. Callie Anderson, Herriman, 56.69; 3. Caroline Cooper, West, 57.41.

500 Free – 1. Katelyn Riddle, Copper Hills, 5: 33.79; 2. Grace Huber, Bingham, 5: 36.52; 3. Whitney Maxfield, Riverton, 5: 39.14.

200 free relay tickets – 1. Riverton (Skyler Lyon, Mary Cannon, Nevaeh Avritt, Emma Jenson), 1: 45.66; 2. Copper Hills, 1: 47.00; 3. Herriman, 1: 47.91.

100 Return – 1. Hallie Huber, Bingham, 1: 01.87; 2. Jess Gilchrist, Bingham, 1: 04.50; 3. Olivia Brenneman, West, 1: 04.83.

100 Chest – 1. Skyler Lyon, Riverton, 1: 07.20; 2. Mary Cannon, Riverton, 1: 13.16; 3. McKella Leeper, Herriman, 1: 13.18.

400 free relays – 1. Bingham (Grace Huber, Hallie Huber, Jess Gilchrist, Brynna Thompson), 3: 50.21; 2. West, 3: 51.64; 3. Copper Hills, 3: 52.86.

Region 4 championships

The boys’ swimming team at Lone Peak is posing with its Region 4 trophy.

Courtesy Lone Peak High School

At Lehi Aquatic Center

Boys team scores

1. Lone Peak, 403

2. Pleasant Grove, 359

3. Westlake, 259

4. American fork, 285

5. Corner Canyon, 273

6. Skyridge, 194

Individual results

200 Medley Relay – 1. Lone Peak (Rex Brunsale, Josh Griener, Jordan Tiffany, Kevin Dew), 1: 37.52; 2. Westlake, 1: 40.12; 3. Corner Canyon, 1: 42.50.

200 Free – 1. Kevin Dew, Lone Peak, 1: 45.48; 2. Landry Hill, Pleasant Grove, 1: 47.86; 3. Scott Buker, American Fork, 1: 49.78.

200 individual medley – 1. Josh Griener, Lone Peak, 1: 59.96; 2. Ethan Brown, Westlake, 2: 03.33; 3. McKay Larsen, Corner Canyon, 2: 03.87.

50 Free – 1. Cameron Barney, Westlake, 21.82; 2. Jesiah Khountham, Pleasant Grove, 22.84; 3. Samuel Robinson, Pleasant Grove, 22.95.

100 Fly – 1. Jordan Tiffany, Lone Peak, 48.83; 2. Landry Hill, Pleasant Grove, 54.03; 3. Roasting Fairbanks, Pleasant Grove, 56.94.

100 Free – 1. Cameron Barney, Westlake, 48.85; 2. Steele Smith, Corner Canyon, 50.23; 3. Dylan Eubank, Pleasant Grove, 50.70.

500 Free – 1. Kevin Dew, Lone Peak, 4: 48.07; 2. Scott Buker, American Fork, 4: 55.07; 3. Mitchel Armstrong, American Fork, 5: 01.26.

200 free relays – 1. Pleasant Grove (Landry Hill, Dylan Eubank, Samuel Robinson, Jesiah Khountham), 1: 30.32; 2. Westlake, 1: 30.57; 3. American Fork, 1: 35.94.

100 Back – 1. Jordan Tiffany, Lone Peak, 49.39; 2. Rex Brunsdale, Lone Peak, 55.86; 3. Ethan Brown, Westlake, 55.94.

100 Breast – 1. Josh Griener, Lone Peak, 1:00 am; 2. Nick Anderson, Westlake, 1: 03.09; 3. Marcus Graham, Lone Peak, 1: 04.26.

400 free relays – 1. Lone Peak, 3: 16.09; 2. Pleasant Grove, 3: 20.88; 3. Corner Canyon, 3: 22.37.

Girls team scores

1. American fork, 445

2. Lone Peak, 409.5

3. Corner Canyon, 357

4. Skyridge, 231.5

5. Westlake, 177

6. Pleasant Grove, 164

Individual results