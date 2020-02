Swimming in high school: preliminary results of 4A

PROVO – After the preliminary round on Friday at BYU, the swimming season in high school comes down to one meeting for all marbles tomorrow. The 4A championship meeting will be held in the pool in the Richards Building on the campus of BYU. The meeting starts at 3.45 p.m.

Preliminary individual results

Medley relay for women 200

Desert Hills, 1: 54.05, 2. Snow Canyon, 1: 54.29, 3. Sky View, 1: 55.04, 4. Stansbury, 1: 55.27, 5. Crimson Cliffs, 1: 59.70, 6. Canyon View, 1: 59.45 .

Medley relay men 200

1. Sky View, 1: 38.99; 2. Juan Diego, 1: 40.39; 3. Snow Canyon, 1: 44.16; 4. Ridgeline, 1: 44.33; 5. Cedar City, 1: 44.45; 6. Mountain Crest, 1: 45.12

Ladies 200 Freestyle

Caitlin Romprey, Desert Hills, 1: 57.73; 2. Kela Hansen, Desert Hills, 2:00 am; 3. Aspen Grigch, Tooele, 2: 01,21; 4. Kaylee Coats, Green Canyon, 2: 2.90; 5. Savannah Christensen, Ridgeline, 2: 05.42; 6. Jessica Davenport, Canyon View, 2: 05.47

Men’s 200 Freestyle

Payton Plumb, Desert Hills, 1: 38.85; 2. Darwin Anderson, Sky View, 1: 43.35; 3. Alex Haws, Desert Hills, 1: 49.87; 4. Grant Gibbs, Snow Canyon, 1: 49.91; 5. Ethan Kochel, Hurricane, 1: 50.56; 6. David Higgenbotham, Sky View, 1: 50.62

Ladies 200 IM

1. Kylie Barber, Snow Canyon, 2: 12.02; 2. Hailey Rigby, Ridgeline, 2: 18.74; 3. Allie Schawrtz, Sky View, 2: 20.41; 4. Kally Morris, 4. Kelli Cazier, Uintah, 2: 21.56; 6. Caroline Wilson, 2: 23.13

Men’s 200 IM

Max Barnett, Snow Canyon, 1: 58.39; 2. Daxton Green, Snow Canyon, 2: 02.68; 3. Max Cannon, Canyon View, 2: 02.86; 4. Brennen Blackburn, Uintah, 2: 04.05; 5. Braedon Scott, Cedar Valley, 2: 06.79; 6. Jackson DuBose, Sky View, 2:07:00

Ladies 50 Freestyle

Carly Eubanks. Ridgeline, 24.83; 2. Cambria Callaway, 25.18; 3. Gretchen Snelders, Snow Canyon, 25.20; 4. Kyleigh Messinger, Crimson Cliffs, 26.08; 5. Emma Brown, Desert Hills, 26.18; 6. Kensley Messinger, Crimson Cliffs, 26.19

Men’s 50 Freestyle

Ashton Anderson, Desert Hills 21.46; 2. Hyatt Iverson, Desert Hills, 21.76; 3. Hiva Aitamai, Juan Diego, 21.99; 4. Anthony Calidendo, Ridgeline, 22.51; 5. Reuben Dotson, Cedar City, 22.58; 6. Kage Allen, Dixie, 22.71

Ladies 100 butterfly

1. Kylie Barber, Snow Canyon, 59.87; 2. Jesi Anderson, Canyon View, 1: 01.46; 3. Kally Morris, Stansbury, 1: 02.83; 4. Jenna Gibbons, Sky View, 1: 02.96; 5. Aspen Girgich, Tooele, 1: 03.26; 6, Hailey Rigby, Ridgeline, 1: 04.19

Men’s 100 butterfly

1. Alexander Gustat, Juan Diego, 52.78; 2. Brennen Blackburn, Uintah, 53.11; 3. Ethan Kochel, Hurricane, 53.51; 4. Braedon Scott, Cedar Valley, 55.0; 5. David Higginbotham, Sky View, 55.44; 6. Nick Erickson, Mountain Crest, 56.26

Ladies 100 Freestyle

Carly Eubanks, Ridgeline, 54.44; 2. Gretchen Snelders, Snow Canyon, 55.23; 3. Jessica Davenport, Canyon View, 56.91; 4. Emma Brown, Desert Hills, 56.96; 5. Savannah Christensen, Ridgeline, 57.72; 6. Aspen Simper, Cedar City, 57.76

Men’s 100 Freestyle

Ashton Anderson, Desert Hills 46.47; 2. Hyatt Iverson, Desert Hills 47.94; 3. Anthony Callendo, Ridgeline, 48.58; 4. Tobler Dotson, Cedar City, 50.48; 5. Kage Allen, Dixie, 51.56; 6. Ethan Atzet, Juan Diego, 51.67

Ladies 500 Freestyle

Kela Hansen, Desert Hills, 5: 25.0; 2. Kaylee Coats, Green Canyon, 5: 33.16; 3. Ellie Legler, Sky View, 5: 41.48; 4. Allison Dean, Sky View, 5: 44.09; 5. Sarah Olsen, Sky View, 5: 45.38; 6. Emilee Leishmann, Mountain Crest, 5: 46.66

Men’s 500 Freestyle

Darwin Anderson, Sky View, 4: 34.05; 2. Max Barnett, Snow Canyon, 4: 54.99; 3. Alex Haws, Desert Hills, 5: 01.08; 4, Payton Bouwhuis, Juan Diego, 5: 03.88; 5. Parker Christensen, Snow Canyon, 5: 12.48; 6. Zachary Douglas, Cedar City, 5: 13.70

200 freestyle relay ladies

Ridgeline, 1: 44.13; 2. Sky View, 1: 46.66; 3. Snow Canyon, 1: 46.85; 4. Desert Hills 1: 48.15; 5. Uintah, 1: 49.48; 6. Stansbury, 1: 49.59

Men’s 200 freestyle relay

Desert hills. 1: 26.75; 2, Juan Diego 1: 30.87; 3. Snow Canyon, 1: 32.14; 4. Ridgeline 1: 33.92; 5. Dixie, 1: 35.42; 6. Uintah, 1: 35.54

Ladies 100 backstroke

1. Caitlin Romprey, Desert Hills, 57.07; 2. Cambria Callaway, Snow Canyon, 59.72; 3. Kensley Messinger, Crimson Cliffs, 1: 00.39; 4. Jesi Anderson, Canyon View, 1: 02.91; 5. Katelyn Wallace, Sky View, 1: 03.66; 5. Allison Dean, Sky View, 1: 03.66

Men’s 100 backstroke

1. Payton Plumb, Desert Hills, 51.21; 2. Jaxon Tueller, Sky View, 54.30; 3. Hiva Aitamai, Juan Diego, 54.53; 4. Grant Gibbs, Snow Canyon, 55.07; 5. Daxton Green, Snow Canyon, 55.17; 6. Carter Erickson, Desert Hills, 56.68

Ladies 100 backstroke

Jenna Gibbons, Sky View, 1: 08.58; 2. Caroline Wilson, Stansbury, 1: 11.66; 3. Kyleigh Messinger, Crimson Cliffs, 1: 11.96; 4. Allie Schwartz, Sky View, 1: 11.99; 5. Kiley Reynolds, Canyon View, 1: 12.62; 6. Kelli Tobler, Dixie, 1: 13.19

Men’s 100 breaststroke

Alexander Gustat, Juan Diego, 59.29; 2. Max Cannon, Canyon View, 1: 00.49; 3. Reuben Dotson, Cedar City, 1:00 am; 4. Chandler Wombach, Snow Canyon, 1: 02.55; 5. Ethan Stapley, Mountain Crest, 1: 03.10; 6. Jackson DuBose, Sky View, 1: 03.27

Ladies 400 Freestyle Relay

1. Snow Canyon, 3: 45.23; 2. Desert Hills, 3: 45.46; 3. Ridgeline, 3: 46.30; 4. Tooele, 3: 53.51; 5. Sky View, 3: 56.12; 6. Green Canyon, 3: 59.56

Men’s 400 Freestyle Relay

1. Desert Hills. 3: 11.89; 2. Sky View, 3: 18.09; 3. Snow Canyon, 3: 20.08; 4. Mountain Crest, 3: 29.12; 5. Cedar City, 3: 30.15; 6. Canyon View, 3: 34.49