Struggling in high school: Pleasant Grove, Syracuse claims titles at 6A Divisionals

Pleasant Grove and Syracuse have secured the 6A Divisional titles in preparation for the state meeting in two weeks.

Pleasant Grove qualified 21 wrestlers and finished with four individual titles.

Syracuse qualified 18 wrestlers and ended with one individual champion.

Pleasant Grove is a double state champion in 6A.

6A Division A

At West High School

Team scores

1. Pleasant Grove, 497

2. Westlake, 344.5

3. Layton, 310.5

4. Bingham, 262.5

5. Copper Hills, 234.5

6. Riverton, 227

7. American fork, 137.5

8. West, 136.6

Individual results

106 – 1. Dallan Hunsaker, American fork; 2. Jacob Carson, Pleasant Grove; 3. Ryker Brann, Layton; 4. Porter Kinne, Layton; 5. Isaac Price, Copper Hills; 6. Karter Santquist, Hunter; 7. Max Love, Bingham; 8. Talmage Stowell, Bingham

113 – 1. Quade Smith, Layton; 2. Kyler Ferrell, Pleasant Grove; 3. Isaiah Fowers, Copper Hills; 4. Donovan Alarcon, Granger; 5. Jacob Ireland, Layton; 6. Diego Esparza, West; 7. Brandon Hall, Bingham; 8. Weston Curtis, Riverton

120 – 1. Aidan Harris, Layton; 2. Marco Herrera, Bingham; 3. Cameron Baum, Westlake; 4. Max Benson, Pleasant Grove; 5. Zachary Sulz, Pleasant Grove; 6. Phillip Bachtell, Westlake; 7. Austin Isle, Hunter; 8. Alexander Jimenez, Granger

126 – 1. Jacob Finlinson, Westlake; 2. Drew Lang, West; 3. Jackson Visser, Pleasant Grove; 4. Ryan Bullough, Copper Hills; 5. Nathan Bartholomew, American Fork; 6. Jace Brower, Westlake; 7. Quays Sandquist, Hunter; 8. Dominic Accardi, Pleasant Grove

132 – 1. Jaeden Fowers, Copper Hills; 2. Jaron Priest, Layton; 3. Kaden Olson, Riverton; 4. Tucker Butler, Westlake; 5. Baden Hearne, Layton; 6. Isaac Bartholomew, American Fork; 7. Taygen Esplin, Hunter; 8. Russel Simper, Westlake

138 – 1. Tyson Humpherys, Layton; 2. Zane Stauffer, Riverton; 3. Zeke Kelley, Pleasant Grove; 4. Jakob Bingham, Pleasant Grove; 5. Dominic Castro, Westlake; 6. Angel Granados, Hunter; 7. Hayden Wilson, American fork; 8. Trevin Williams, Jordan

145 – 1. Oakley Ridge, Pleasant Grove; 2. Trent Taylor, Westlake; 3. Isaac Fisher, Layton; 4. David Than, West; 5. Hunter Young, Bingham; 6. Hunter Herrell, Westlake; 7. Benjamin Bohne, Copper Hills; 8. Noah Mandleco, Layton

152-1 Jaxon Wardle, Bingham; 2. Keegan Neuwirth, Pleasant Grove; 3. Ashden Green, Westlake; 4. Gavin Swenson, Riverton; 5. Benjamin Paul Tobler, American fork; 6. Kevin Ludlow, Riverton; 7. Ethan Hearne, Layton; 8. Taran Miller, Copper Hills

160 – 1. Payton Clark, Bingham; 2. Canyon Brann, Layton; 3. Park Beeler, Granger; 4. Ryan Herzog, Cyprus; 5. Brock Page, Westlake; 6. Porter McKee, Westlake; 7. TJ Hess, Pleasant Grove; 8. Frying Fisher, Taylorsville

170 – 1. Jake Richardson, Pleasant Grove; 2. Matthew Smith, Pleasant Grove; 3. Andrew Neddo, Riverton; 4. Malachi Novosel, Taylorsville; 5. Jacob Halsted, Jordan; 6. Ethan Shunn, Westlake; 7. Cesar Ubico, Hunter; 8. Kitcherner Koloa, Granger

182 – 1. Mason Christiansen, Bingham; 2. Ted Johnson, Pleasant Grove; 3. Ben Taufer, Riverton; 4. Damon Armenta, Cyprus; 5. Alex Lee, Riverton; 6. David Yanguez, Pleasant Grove; 7. Maccdousha Fualaau, Granger; 8. Jack Allred, Westlake

195 – 1. Cannon Carlson, Pleasant Grove; 2. Ethan Duke, Layton; 3. Hyrum Ivie, Copper Hills; 4. Jacob Tobler, Riverton; 5. Brexton Wilkerson, American Fork; 6. Garrison Willoughby, Pleasant Grove; 7. Gentry Bowles, Riverton; 8. Christian Rodriguez, Hunter

220 – 1. Anthony Stockwell, Westlake; 2. Philip Boban, Pleasant Grove; 3. Jayden Johnson, West; 4. Isaac Ngatuvai, Bingham; 5. Andrew Miller, Taylorsville; 6. Cole Pilling, Pleasant Grove; 7. Noah Linford, Layton; 8. Glen Thompson, Hunter

285 – 1. Wyatt Dawe, Pleasant Grove; 2. Quays Bybee, Copper Hills; 3. Drew Dennison, Pleasant Grove; 4. Caleb Aiono, West; 5. Martin Lake, Granger; 6. Caleb Cantrell, Bingham; 7. Mason Bodell, Westlake; 8. Nate Ludlow, Riverton

6A Division B

At Syracuse High School

Team scores

1. Syracuse, 368.6

2. Corner Canyon, 331.5

3. Skyridge, 29.5

4. Fremont, 281

5. Weber, 229

6. Davis, 188.5

7. Northridge, 183.5

8. Lone Peak, 150.5

Individual results