MIT issues warning about visits by immigration officials
Updated: 5:39 am EST Jan 10, 2020
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REED IS ON THE CAMPUS WITH THE SCHOOL MESSAGE. MAST? MATT: M.I.T. NOTICE TO FACULTIES AND STAFF THAT THEY MAY WAIT FOR ICE VISIT AND ASK FOR COOPERATION WITH IMMIGRATION OFFICERS. THIS MEMO OBTAINED BY THE BOSTON GLOBE, SAYS THE PURPOSE OF THE ICE VISIT IS TO CHECK THE STATUS OF FOREIGN POSTDOCTORAL STUDENTS, RESEARCHERS AND STUDENTS ON VISIT. THESE CHECKS MAY ALSO INCLUDE IMMIGRATION OFFICIALS WHO STOPS AT WORK PLACES, LABORATORIES AND ASK THE UNIVERSITY HOW THEY DECIDED ON THE SALARY OF A FOREIGN STUDENT. THE JOURNAL REPORTS THAT THE TWO-PAGE MEMORY WAS SENT THROUGHOUT THE FACULTY YESTERDAY AND THAT THE FEDERAL OFFICERS ARE LIKELY TO GIVE 48 HOURS NOTICE, BUT THIS IS NOT ALWAYS THE CASE. A SPOKESPERSON FOR MIT HAS TOLD THE WORLD THAT THEY WILL SHARE SIMILAR INFORMATION WITH FOREIGN SCHOOLS BY ADDING, THE MIT HAS BEEN CLEAR ON THE VALUE OF OUR GLOBAL COMMUNITY AND THE FREE FLOW OF SCIENTIFIC IDEAS. WE ARE GREAT FOR THE DEDICATION, IMAGINATION AND PERSEVERANCE OF EACH SCHOOL HERE AT MIT. AN ICE SPOKESPERSON SAID THE PAPER, IMMIGRATION OFFICIALS HAVE CARRIED OUT INSPECTION VISITS TO SMALL BUSINESSES AND LARGE COMPANIES THAT HIRE SUCH STUDENTS SINCE 2016, BUT THEY ARE INCREASING
MIT issues warning about visits by immigration officials
Updated: 5:39 am EST Jan 10, 2020
MIT alerts staff and students to checks from immigration officials.
MIT alerts staff and students to checks from immigration officials.