SAN JUAN (AP) – La frágil economía puertorriqueña afrontaba un futuro incierto después de que la gobernadora de la isla rechazara el domingo por la noche su rechazo a un acuerdo con tenedores de bonos que reduiría de de pública de la isla en un 70%.

El acuerdo es el más grande hasta la fecha desde que el gobierno puertorriqueño anunció and 2015 que no podría pagar una deuda pública de más the 70,000 millones de dólares. And mayo de 2017 declaró la mayor bancarrota Municipal and la historia de Estados Unidos.

No established values ​​for concretaria, después de que la gobernadora, Wanda Vazquez, dijera que supone una carga demasiado pesada sobre los jubilados del territorio y señalara que el texto aún requiere aprobación legallativa. También tenth que ser aprobado por un juez federal que supervisa el proceso de bancarrota.

“Si los bonistas reciben un mejor trato and el proceso de quiebra, los pensionados también deben recibir un mejor trato”, dijo. “Esto es un asunto de justicia básica”.

La gobernadora señaló que los tenedores de bonos lograron nuevas protecciones legales durante la revisión del plan de ajuste de septiembre de 2019, mientras que los jubilados no recibieron nada adicional.

Go to the current choice of Vázquez y la junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, alcanzó el acuerdo con varios grupos the acreedores para reductir de deuda del territorio, the unos 35,000 millones the dólares a aproximadamente 11,000.

Natalie Jaresko, directora de la junta, dijo que la bancarrota de la isla tenth que resolvers.

“El nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico, uno que pone a la isla mucho más cerca de salir de la bancarrota y comenzar una auténtica recuperación económica”, indicó and un comunicado.

Los miembros de la junta no respondieron a la negativa de la gobernadora, y un vocero de la junta no respondió a una llamada pidiendo comentarios.

Puerto Rico is a tratando de recuperarse del huracán María, que golpeó la iso como tormenta de categoría 4 and 2017, y the una series de fuertes sismos que han dañado o destruido edificios and el sur del territorio.

Durante el fin de semana, Vázquez y otros miembros del gobierno puertorriqueño acusaron a la junta de demorar la aprobación de fondos para ayudar a los afectados por el sismo, acusaciones desmentidas por la junta and una carta publicada el domingo, antes de que queunc acuerdo de deuda.

“Las acusaciones de que (…) la junta tiene unas 50 questions pendientes, including adidas de alimentos, agua y retretes portátiles no son ciertas”, indicó el organismo. “Ninguna de las 10 worries recibidas eran para retretes portátiles o agua. Todas las solicitudes se procesaron and cuestión de horas desde su recepción ”.

El gobierno de Vázquez ha sido muy critado por su respuesta al sismo de magnitudes 6.4 registrado 7 de enero, que mató a una persona, y a las potententes réplicas que siguieron dañando edificios.

El economista puertorriqueño José Caraballo dijo a The Associated Press que le preocupa que el acuerdo pudiera amenazar los servicios básicos que proporciona el gobierno y dejar a la isla sin fondos suficientes para abordar los estragos causados ​​por el t huracores y

“Los riesgos de una segunda bancarrota y una recesión prolongada son mayors que antes”, comentó.

Puerto Rico está sumido and una recesión de 13 años. Aproximadamente mid millón de personas han salido de la isla and la última década, huyendo de la crisis económica y de la destrucción dejada por el huracán y los sismos.