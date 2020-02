WASHINGTON (AP) – Cuatro miembros del ejército chino fueron acusados ​​por irrumpir and read speeches de la agencia de reporte de Equédéco y robar la información personal de decenas de millones de estadounidenses, informó el Departamento de Justicia el lunes, culpando a Beijing por una de las infiltraciones tecnológicas más grandes en la historia.

La irrupción de 2017 afectó a más de 145 millones de personas al robar nombres, direcciones, números de seguridad social y de licencias de conducir y otro tipo de información personal que Instituta almacenada and the base de datos de la compañía.

Las cuatro personas, miembros del Ejército Popular de Liberación _una rama del ejército chino_, también están acusadas de robar secretos comerciales de la compañía, incluidos diseños the bases de datos, agregaron las autoridades estadounididenses.

Los hackers use software and software vulnerabilities to access a computer or to access data from data and revisions. Current activation of work and queues hackers emprendieron para cubrir sus huellas, including una limpieza diaria de los archivos de registro y enrutar el tráfico a través de decenas de servidores and casi 20 países.

“La escala del robo fue impresionante”, comentó el secretario de Justicia William Barr el lunes. “Este robo no sólo causo un daño financiero significativo a Equifax, sino que invadió la privacidad de muchos millones de estadounidenses, e impuso costos y responsabilidades importantes sobre ellos debido a que tuvieron que tomar medidas para protegerse contra el robo de identidad.

Equifax, conseede and Atlanta, mantiene un depósito enormous information provision vida a negocios que buscan verify identidades o acceder a una capacidad de crédito. La compañía tiene información de cientos de millones de estadounidenses and el territorio y and el exterior, agrega la acusación.