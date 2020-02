BEIJING (AP) – China envió personal y equipo sanitario a un hospital recoén construido, inyectó dinero and los mercados financieros y aumentó las restricciones de movimiento a la gente and estrictas medidas aprobadas el lunes, para contener tanto un virus que se está extensioniendo con rapidez como su creciente impacto.

Beijing reportó unas cifras actualizadas de 361 muertes hasta ahora y 2,829 casos nuevos and china and las últimas 24 horas, que elevan el total a 17,205 casos and el país, mientras otros países seguían evacuando a sus ciudadanos de la yía de province yia de restaia viajes de ciudadanos chino o personas que hubieran estado and el país hace poco. La Organización Mundial de la Salud señaló que el número de casos seguiría subiendo porque había pruebas pendientes de miles de posibles pacientes.

También se demoró el reinicio del curso escolar para impedir la expansión de virus and Hubei, donde las autoridades construyeron and apenas 10 slides on hospital or 1,000 camas in the capital provincial, Wuhan. Estaba previsto abrir un segundo hospital con 1,500 camas and cuestión de días. Las restricciones and una ciudad se endurecieron más, permitiendo que solo un miembro de cada casa saliera al exterior para comprar suministros uno de cada dos días.

Personal Médico del Ejército de Liberación Popular llegaba a Wuhan para asistir a los abrumados trabajadores sanitarios y gestionar el nuevo hospital, situado and una zona rural lejos del centro de la ciudad. Sus unidades prefabricadas, a donde empezaron a llegar los pacientes al final de la mañana, contaban con equipamientos y sistemas de ventilación de última tecnología.

Habilitar espacio hospitalario adicional es crucial para detener los contagios, señaló el destacado epidemiólogo chino Zhong Nanshan.

“La falta de habitaciones de hospitales are mandatory – and loosely a regresar a casa, lo que es extremadamente peligroso. The modo que tener (camas) adicionales es una gran mejora ”, television Zhong a la televisora ​​estatal CCTV.

Zhong cumplió un papel importante cuando China superó el brote de SARS the 2002-2003. El SARS is a coronavirus of the misma familia que el actual patógeno.

And un indicio de las secuelas económicas del brote, el índice chino Shanghai Composite se desomomó un 8.7% cuando reabrió el lunes después de la festividad del Año Nuevo Lunar. More information about the installation of the central bank for liquidez and el mercado.

“Tenemos plena confianza y capacidad para minimalizar el impacto de la epidemia and la economía”, dijo Lian Weiliang, deputy director of the Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, and una conferencia de prensa and Beijing.

La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el lunes que el territorio semiautónomo chino cerraría casi todos sus pasos fronterizos por tierra y mar a partir de medianoche para evitar la expansión del virus. Solo dos pasos fronterizos -and la bahía de Shenzhen y el puente a Macao y Zhuhai-seguirían abiertos. Read more about privacy. Algunos trabajadores del sector hicieron huelga el lunes y más amenazaron con no trabajar el martes a menos que el gobierno accediera a entablar conversaciones.

Hong Kong has 15 casos del virus y ya ha reducido las conexiones and avión, tren y autobús al territorial continental, aunque crecen las presiones para que cierre su frontera completamente. Unos 6,000 trabajadores sanitarios Estaban Preparados Para Hacer Huelga, Según Los Organizadores de Los Paros. Hong Kong se vio muy afectada por el brote de SARS the 2002-2003 que muchos consideran se agravó debido al secreto y confusión causado por las autoridades chinas.

Ungrupo internacional de compañías de cruceros anunció el lunes que sus miembros negarían el acceso a cualquiera, ya fuera tripulación o huéspedes, que hubiera viajado por la China continental and loose 14 days anteriores, el periodo máximo the incubación del virus.

La Cruise Lines International Association, a row of dice at 50 meters from cruceros, es la asociación más grande del sector.

Corea del Sur, que tenth 15 casos confirmados, decidió poner and cuarentena of 800 soldados que visitaron and fecha reciente China, Hong Kong o Macao, o que tuvieron contacto con personas que lo habían hecho, dijo la portavoz del Ministerio de Defensa, Choi Hyunsoo . Todos los hombres jóvenes surcoreanos están obligados a hacer el servicio militar.

And Beijing, read autoridades intentaban tranquilizar a los 1,400 millones de habitantes del país afirmando que había suficientes existencias de mascarillas y disinfectant, a pesar de los reportes de desabastecimiento de ambos productos and partes del país.

Filipinas veto la entrada a todos los no filipinos llegados desde china tras identos dos casos del virus and su territorio, including la única muerte hasta ahora fuera de china. Estados Unidos, Japón, Singapur, Indonesia, Nueva Zelanda y Australia impusieron restricciones similares pese a las críticas de China y a las recomendaciones de la OMS, que descriptionió estas medidas como innecesarias.

See document document unos 150 casos and dos docenas de países fuera de china. Un hombre chino de 44 years ago Wuhan murió por el virus and Filipinas y su acompañante seguía hospitalizada, según las autoridades. Los casos confirmados and Vietnam subieron a 8.

El total and Estados Unidos ascendió 11, la mayoría personas que habían viajado recientemente a Wuhan.