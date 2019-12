Athol Daily News – Memory Tree shines with memories

Loading...

ATHOL – Thoughts are turning to loved ones this holiday season, as they are remembered with a bright light on the memory tree of the Athol Woman’s Club located in the upper town. Here are all the names.

Jerry Mousseau, Lorraine Mousseau, William "Hans" King, Evelyn King, Bob King, Jerry Firth, Jake Firth, Roxie Firth, Jim Dorynek, Gladys Dorynek, Judy Schulte, Dennis Schulte, Gordon Le Masters, Nancy Wolatz, Karen McNiff, Angelo DeCicco, Pauline DeCicco, Clemintine Carpenter, Ralph Carpenter, Lisa McMullen, Sue St. Pierre, Margaret Fortes, Jen Fortes, Lisa Gay, Jane Lis, John Lis, Kathryn Lefebvre, Albert Lefebvre, Gordon & Polly Briggs, Ray & Louise Briggs, Pricilla & Gordon Bishop, Alden & Dorothy Holt, Raymond & Alice Jack, Beverly & Wheaton Smith, Edwin "Windy" Anderson, Jane McGuirk, Arlene Young, Gerard Mousseau, Lorraine Mousseau, Catherine Clukey, Herman Will, Mary Will, Stephanie Will, Craig Boudreau, Gail Peterson, John W. Weller, Jr., Irene & Ishmeal Savoy, Jeffrey M. Roberts, The Torchia Family, Marcia Hastings, George Hastings, Brian Stephen Michael, Patricia Morie, Catherine Clukey, Billy Clukey, Norman Batchelor, Cal Batchelor, Jackie Woods, Rickie Piper, Barbar a Wi lson, Mary Yonker, George Yonker, Robert Thayer, Louise Thayer, Richard Laffond, Patricia Mallet, Thomas Mallet.

Bill & Helen Williams, Billy Williams, Bernie Cunningham, Grampa & Nana Culver, Nana Richards, Gramma Jo, R. Terry Adams, Marian Adams, Fred Deacon, Pauline Deacon, Janice King, Glen Belloli, Jerry Firth, Dick Shepardson, Mike McCorquodale , Tim King, Cindy Harris, Barbara Fortier, Glenn Belloli, Sharon Noyes, Dolores Belloli, Everett Belloli, Connie Miller, Constance Swift, Donald Woodward, Martha Woodward, John Tandy, Gina Aubrey, Anthony and Severina Kaczmarczyk, Anastatia Bosco, Valerie Smith , Anthony Bosco, Dot and Leo Mallet, Rita Caouette, Don and Leola King, Bev and Larry King, Virginia Tuholski, John Tuholski, Percy L. Allen, Irene A. Allen, Robert J. Allen, Chris A. Ignaszewski, Ray & Margret Legare, Phillip Legare, June Burke, Kirk Vanos, Kenneth Stoddard, Gayla Knox, William & Maybelle Baldwin, Peter Stoddard, Patrick Stoddard, Phillip & Michelle Stoddard, Jeanne Stoddard, Marion & George Wonsey, Roselyn & John Miller, Guy Howard, Aldia J. Bushey.

Fran Smith, Zoe Smith, Pete Soderman, Ray Edson, Dan Gross, Bill Reichard, Thomas Trainor, Virginia Trainor, Helena Eaton, Victor Eaton, Debbie Anderson, Jenny Hunt, Carolyn Houslander, Orin Hayden, Alice Hayden, Susan Paradise, Maureen Wright , Lura Hayden, Mary Trainor, Jean Lenilko, John Lenilko, Ralph & Bessie Ward, Michael Arnold, Denis Songer, Sherry Fiske, Marguerite Tourtellotte, Cliff Batchelor, Eddie Zajac, Bill Lively, Eunice Lively, Oscar Lively, Mary Wright, Leo Wright , Earl Wright, Joan Dubois, Midge Plante, Sarah Soucie, John Soucie, Milton and Emma Kennedy, Russell Kennedy, Helen Kennedy, Richard Kennedy, Dorothy Wallace, Scott Woodcock.

George Erickson, Jennie Erickson, Stanley Kanozak, Pear, Tim Erickson, Roberta "Bobbi" Erickson, Kit Kat, Bill Lively, Eunice and Oscar Lively, Mary and Leo Wright, Alice and Duncan Gentles, Earl Wright, Esther and Jake Mitchell, Evelyn & Frank Gorham, Grandma & Grandpa Gorham, Grandma & Grandpa Clancy, Aunty Boo, Frank Padziora, Busia Jagia, Bob Manjourea Sr., Mollie Smith, Baby Tiger, Patches, Princess, Blacky, Abby, Phebe, Shadow, Big Boy, Blizzard , Bob Duguay, Frank & Ethel Cosentino, Mary Chatfield, Irene Gates, Frank Cosentino Jr., Stefan & Rose Wawzyniecki, Bill & Mary Sowerbutts, Richard & Gerry Wallwork, Ruthie MacEwen, Don McCurda, Mother Bear, Nancy Castello, Larry & Marion Sawin.

Eure "Pooh" Chaisson, Aunt Jeanne and Uncle Andy, Polly Whipps, Cookie, Bob Britt, Sharron Buckman, Uncle Willy, Mary Jane Cameron, Joanne Breault, Vera LaFlamme, Polly LaFlamme, Dotty LaFlamme, Kevin Reed, Pauline, Cinny Hager, John & Jill Widelo, Gracie, Bill MacEwen, Ralph & Bessie Ward, Michael Arnold, Denis Songer, Sherry Fiske, Marguerite Tourtellotte, Cliff Batchelor, Eddie Zajac, Raymond H. Mellen, Ruby E. Mellen, S. Raymond Perrault, Virginia M Perrault, Dr George Manjourea, Robert E. Rich, Carol E. Rich, Alan E. Rich, Terry Dufour, Robert Dufour, Clive H. Skevington, Roy G. Hounsell, Marjorie Hounsell, Roy E. Hounsell, Blanche Dufort, Ovila Dufort , Jean P. McNally, Marion Rogers McNally, Frederick McNally, Joanna Fisher, Thomas Harty, Everett Taylor, Howard Moon, Dorothy Moon, Sharon Hood, Clive Skevington, John A. Lambert, Robert J. Mullarney, Jane A. McGuirk, Marion Sawin, Kenneth Stewart, Adelinda Softic, Adam Softic, Halina Doiron.

Edith Tucker, Theodor Tucker, Bruce Robertson, Reno Brighenti, Natalie Brighenti, Antonio Brighenti, Maria Brighenti, Martha Winters, Rose McGuirk, Myrtle Tatro, George Tatro, Dora Benson, C. Reginald & Maxine McGuirk, Louise & Rose McGuirk, Patrick & Jane McGuirk, Charles McGuirk, David McGuirk, Mary McGuirk, John McGuirk, Alvin McGuirk, Arlan and Mary North, Earl North, Gordon North, Betty North, Leo Manewich, Maureen Manewich, Jennifer North, Megan Shinkle, Gail North, Henry Maga, Helen Maga, Carlton & Lottie Crawford, Marion Crawford, Mildred & Davin Solin, Robert Young, Heather North, Jane Cherichetti, Liesel Hart, Helen Marz, Donald "Pete" Peterson, George Manjourea, Emerson (Buster) Savoy, Domitilde Doucette, Vickie Muzzy Hillis, Auggie Muzzy, William J. Gray.

Vincent I. Kulisanski, Ralph Lapinskas, Adella Lapinskas, Chester Bemis, Evelyn Fountain, Donald Fountain, Hercules Lozier, Ida Lozier, Leon Chiasson, Margaret Chiasson, Geralda Chiasson, Claude Chiasson, Gerard Chiasson, Bernice Chiasson, Etienne Lozier, Denis Songer, Jill Widelo, John Widelo, Gail Flanders, Leo Melanson, Armand Dugas, Greg Songer, Robert D. Sinclair, Mabel Y. Sinclair, James B. Sinclair, John D. Sinclair, Howard C. Sinclair, Lois Sinclair, Robert A. Sinclair , William A. (Willie) Sinclair, Helen (Gert) Buzzell, Jim Sinclair, Roberta Bouras, Arthur Bouras Sr., Arthur Bouas Jr., Robert Gelinas, Sarah J. Woodruff, Jean D. Vescovi, Russell P. Vescovi Sr. , Wallace E. Buzzell, Ronald E. Buzzell.

David A. Laffond, Alfred P. Laffond, Doris (Zani) Sinclair, Gary D. Hiscock, Roy D. Sinclair, Marion Griffith, George W. Walker, Richard F. Spooner, Arnold (Jim) Bevis, Virginia Bevis, John ( Jack) Bevis, Tom Bevis, Joyce Bevis Sinclair, Carson (Jim) Bevis, Diane Bevis, Randy Bevis, Steve Bevis, Ruth Bevis, Alvah Bevis, Julia Green, Frank Green, Colleen (Ryan) Shaw, Jeanne Ryan, Keith Phinney, Weikko Merikanto, Helen Merikanto, Robert Lindsten, Barry Lindsten, Kathy Eriksen, Robert Phinney, Lottie Gallant, George Fury, Judy Herbert, Bea Gallery, Maggie Masure, David Maroni, Jeff Swan, Donna Cook, Evelyn McCullough, Clayton McCullough, Pete Spooner , Paul Pop Pierson, Alice Pierson, Dora Upham, Harry Upham, Joan Spooner, Cliff Savoy, Margaret (Peg) Walkama, Pete Walkama, Bernice Bennett, Abram Bennett, Edwin Pichette, Helen Pichette, Brian Pichette, Jane Pichette, Elizabeth (Blackmer ) Pichette, Emil Pichette, Norman (Buster) Pichette, Calvin R. Ballou, Calvin C. Ballou, Adelaide (Peg) Bal lou, Dorothy Parker, Barbara Bachelder, Clarence Bachelder, Phillip Bachelder, Lane Bachelder, Wayne Frost, Maude (Wright) Frost, Charles W. Bachelder, Rowena Brouillet, Richard Brouillet, Anthony Kaczmarczyk, Severina Kaczmarczyk, Anastasia Bosco, Joe Bosco, Pauline Bosco, Andrew Bosco, David Demarest, Phyllis Demarest, Charles Demarest, Philip Demarest, Thomas Keach, Brian Keach, Glennie Keach, Mary Blake, Joseph Blake, Dominick Bariloni, Joseph Bariloni, Antoinette Etter, Anthony Bosco, Lee Wald, Rose Wald .

Karl and Charlene Kendrick, James Kendrick, Tom and Martha Kendrick, Ollie and Vinetta Kendrick, Les and Elsie Waterman, Helen Wesson, Paul Douglas, Francis Smith, Suzanne Neri, James and Emily Deleo, Tom Lawsky, Alfred and Mary Lawsky, Veronica Kubelinas , Mike and Bernice Musante, Shirley Chaisson, Mikey Roach, Lee Bennett, Chester Poplaski, Mary Poplaski, Jeannette Arsenault, Edmond Arsenault, Helen Trinque, Armand Trinque, Anna Bibeau, John Grucan Sr., Rose Grucan, John Grucan Jr., Wenonah Grucan, Ellen Grucan, Peter Grucan, Paul Grucan, Frances Grucan, Anelia Grucan, Paul Stone, Doris Cormier, Royal McLean, Ted Arnold, Dora B. Knapp, Maurice Favreau, Pearl Favreau, Agnes Favreau, Aldel Favreau, Robert Favreau, Louise Favreau, Roger Favreau, Romeo Favreau, Lorraine Favreau, Gladys Favreau, Gertrude Harrington, Nelson Harrington, Genie Dubar, Rita Brazell, Helen Emery, Catherine Goselin, Evelyn Cheetham, Virginia Jerris, Molly Dudis, Bertha Glaser.

Lilian Plotkin, Minnie Plotkin, Joanna Chastney, Raymond Parker, Rita Parker, Baby Jean Parker, Josephine Ryder, Grace Hawkins, Judy Herbert, Rose-Marie Jillson, David & Lillian Allen, Bobby & Janet Allen, Steve Allen, Ethan Allen, Joanne Gordon, Charles Adams, Ronnie Adams, Ginny Adams, Gail Adams, Stan Cobbett, Major General Kirk B. Lawton, Francis J. Colby, Marguerite E. Colby, Casey Daniel Kelleher, Thomas A. Kelleher, Pauline G. Kelleher, Gus Gamache, Roland Gamache, Priscilla Gamache, Maurice Gamache, Paul Gamache, Thomas P. Kelleher, Helen Kennedy, Russell Kennedy, Winifred Ledgard, Edward J. Ledgard, John Ledgard, Alice Rabideau Forgerson, Clarence Rabideau Sr., Thomas Rabideau.

Fran Smith, Zoe Smith, Iva Ainsworth, Gary Coupal, Marci Gerbasi, Christopher Hollis, Eileen Jasper, Kay & John Jasper, Dan MacKay, Karen McNiff, Jean McNally, Chase Miceli, Glenn Tedford, Helen & Jim Tedford, Elizabeth Scully, Albert Huard Sr., Helen Huard, Albert (Bimbo) Huard Jr., Ronnie Huard, Carol Smith, Billy Smith, Domineck Mallet, Lorena Mallet, Craig Perry, Daryl Perry, Ralph Perry, Marjorie Perry (Nana), Al Dirth, Jean & Stanley Michniewicz, Arthur & Mary Gerry, Carolyn Wright, Barbara Fortier, Barbara Flye, Michael Verock, Lydia & Robert Abbott, Marilyn Johnson, Pa Harris, John Marsh, Grandpa Johnson, Bobby Hause, Steph, Bev Calcari, Charlie Maynard, Papa Herk , Timmy Aguda, Neil Hastings, Cliff & Hilda Hastings, Douglas Hastings, Christa Hastings Knapton, Faye Giacobba, Anna Soderberg, Arline Smith, Richard T. Smith, Georgie V. Soule, Louis E. Soule, Clara Smith, Ansel Smith, Dorothy McLaughlin, Jack McLaughlin, Robert Pierson, Ebony (horse), Buddy (horse), Ella (dog), Jasm on (horse), Shilo (dog).