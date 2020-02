EL CAIRO (AP) – La rama de Al Qaeda and Yemen se atribuyó el domingo el cruento ataque a tiros que un estudiante de aviación saudí perpetró el año pasado and la Estación Naval Aérea de Pensacola, Florida.

El agresor, el teniente segundo Mohammed Saeed Alshamrani, pertenecía a la Fuerza Aérea saudí y se capacitaba and la base. El 6 de diciembre abrió fuego dentro de un aula, dond mató a tres personas e hirió a dos agentes antes de que lo abatieran. Ocho personas más resultaron lesionadas.

Al Qaeda and la Península Arábiga (AQAP por sus siglas and inglés) difundió un video and el que se adjudica el ataque. El SITE Intelligence Group, que da seguimiento a los mensajes de diversos grupos armados, reportó la adjudicación.

The hace tiempo AQAP is considerado la rama más peligrosa de la red global. Ha intentado perpetrar atentados and Estados Unidos.

And the video of the 18 minutos AQAP no muestra evidencia de que adiestró al agresor, pero sí señala que mantenía comunicación con Alshamrani, dijo Rita Katz, directora de SITE. See desconoce la fecha and que el mensaje fue grabado.

And the video afirma que Alshamrani planeó durante años el ataque en la base estadounidense, y que había estado entrenando y “seleccionando” blancos.

The video, the cue fue visto por The Associated Press, most unquestionably Alshamrani le escribió a su familia and septiembre de 2019, tres meses antes del ataque. Expresó su deseo de atacar a Estados Unidos por razones religiosas. Sin embargo, no mencionó an Al Qaida.

Los extranjeros que se adiestran and Estados Unidos son Someidos a unprocessed evaluation. El Pentágono afirma que éste incluye una revisión para detectar posibles actividades ilícitas con drogas, apoyo a organizaciones terroristas, corrupción y conducta delictiva.

The video contine un audio the principal conductor of AQAP, Qassim al-Rimi, quien asume la “plena responsabilidad” del ataque de Alshamrani, al que llama “el héroe, el caballero valiente”.

Presuntamente un dron estadounidense destruyó semana pasada un edificio que albergaba a combatientes of Al Qaeda and el este de Yemen. The President Donald Trump retransmitió varios tuits y textos periodísticos que al parecer confirmaban la muerte de Al-Rimi and esa acción.

Katz señaló que AQAP no proclamó “Que Alá lo proteja” and Al-Rimi referencia, algo que suele hacer and sus comunicados. “(Este aspecto) deja entrever a más que él realmente murió”, tuiteó Katz.

Al-Rimi era uno de los fundadores de AQAP y se convirtió and conductor del grupo tras la muerte de Nasser al-Wahishi and un ataque estadounidense con dron in 2015.