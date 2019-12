CPD incident report log (12/27/19 – 12/30/19)

Loading...

CASPER, Wyo. – The Casper Police Department incident summary report is provided by the Casper Police Department and is published as a public service to our readers.

For reasons of confidentiality, exact addresses and certain types of calls may not be included or some calls may not contain certain information.

The DPC incident summary report contains information on the time, approximate location and nature of a law enforcement call; when the call was first received. The signaled nature of the call does not necessarily represent the actual situation on the arrival of the security forces.

Friday – 12/27

TimeLocationCall Type5: 14 PM 300 block from Se Wyoming Blvd911-Welfare6: 02 PM 3100 block from Cotton Creek Pl911-Welfare8: 34 PM 500 block from Se Wyoming Blvd911-Welfare8: 56 PM 2700 block from Saratoga Rd911-Welfare1: 07 PM 200 block of Industrial AveAccident Pd5: 16 PM W 13th St & S Poplar StAccident Pd11: 07 PM Plaza Dr & Sw Wyoming BlvdAccident Pd9: 57 AM E 13th St & S Wolcott StAccident Pi5: 07 PM 3900 block of E 2nd StAccident Pi7: 06 PM Country Club Rd & E 3rd StAccident Pi9: 50 AM 200 block from Lathrop RdAgency Assist3: 26 PM 600 block from Wind River AveAgency Assist1: 38 PM 3200 block from E 15th StAlarm Security3: 55 PM 100 block from W 2nd StAlcohol Offense11: 58 AM 1200 block of E 2nd StAnimal Bite4: 47 PM 13900 block of Grady StAnimal Bite10: 21 AM 1200 block of Kestrel CtAnimal Noise2: 17 PM 900 block of Bretton DrAnimal Noise3: 16 PM 3900 block of Dorset CtAnimal Noise9: 43 PM 3600 block of Ermine CirAnimal Noise1: 05 PM 1000 block of W 11th problem StAnimal2: 26 PM 1200 block of N Durbin StAni mal Problem em3: 53 PM Heights Blvd & Salt CreekAnimal Problem9: 05 AM 2900 block of Central DrAssault6: 46 PM 600 block of Se Wyoming BlvdAssault11: 46 AM Sw Wyoming Blvd & Arroyo DAttempt-Locate8: 20 PM E 2nd St & S Forest DrAttempt -Locate1: 06 PM block 200 of N David StBackground6: 48 PM 1100 block of S Beverly StCitizen Assist12: 03 PM block 200 of N David StCitizen Comp2: 53 PM block 400 of Thelma DrCitizen Comp11: 05 PM block 3400 of Whispering Springs RdCitizen Comp9 : 50 PM 4100 block from E 2nd StClear The Lot11: 45 AM 3600 block from Ridgecrest DrDead Animal2: 43 PM Salt Creek Hwy & Revenue BDead Animal8: 34 PM 600 block from Se Wyoming BlvdDefraud Inn9: 01 AM 700 block from EA StDisturbance3: 44 PM 2900 block from Central DrDisturbance8: 40 PM 900 block from S Cedar StDisturbance10: 05 PM S Beverly St & E 7th StDisturbance10: 14 PM 3100 block from Whispering Springs RdDisturbance10: 55 PM 0 block from CalypsoDisturbance2: 05 PM 300 block from E 2nd StEms Assist8: 57 AM 1800 block of Laramie AveFamily Fig ht5: 46 PM 2000 block of S Mitchell StFamily Fight9: 19 PM 300 block of ColumbineFamily Fight11: 51 PM 6300 block of Little Moon TrlFamily Fight3: 10 PM 4200 block of Cy AveFight12: 43 PM 900 block of S Beverly StFire Assist8: 31 PM 300 block from WBC StFire Assist2: 28 PM 1300 block from Cy AveFirearm Trnsfr11: 22 AM 1500 block from S Mckinley StFraud8: 36 PM W 15th St & Holly StLoud Music11: 40 PM 1100 block from S Poplar StLoud Music11: 36 AM 800 block from N Poplar StMissing Animal3: 03 PM N Mckinley St & BurlingtonMotorist Assist2: 13 PM 3900 block of DorsetParking Problem7: 52 PM 1100 block of Boulder DrProperty Damage4: 26 PM N Mckinley StProperty Found3: 47 PM 2800 block of Chippewa TrlReddi8: 03 PM Burlington Ave & N Elk StReddi9: 06 PM S Poplar St & W Collins DrReddi10: 18 PM 5300 block of Blackmore RdReddi10: 33 AM 4400 block of E 2nd StShoplifting12: 03 PM 2100 block of Bellaire DrStray Animal1: 41 PM 1100 block of S Poplar StStray Animal1 : 22 PM 4000 block from Sam Howell RdStray Animal2: 25 PM 13 00 block of S Lowell StStray An imal6: 55 PM 2000 block of S Melrose StStructure Fire10: 31 AM 100 block of N Ash StSuspicious3: 05 PM 900 block of Pronghorn StSuspicious8: 42 PM 1700 block of Sycamore StSuspicious10: 25 PM 1500 block of Centennial CtSuspicious11: 35 PM 1300 block from CornwallSuspicious8: 00 AM 1400 block from Nottingham DrTheft9: 07 AM 4000 block from S Poplar StTheft11: 49 AM 200 block from E 6th StTheft12: 11 PM 0 block from Se Wyoming BlvdTheft1: 45 PM 100 block from N Grant StTheft4: 03 PM 2700 block from Zion LnTheft8: 07 AM 3900 block from Crystie LnThreatening2: 22 PM 200 block from N David StThreatening8: 59 PM 1100 block from S Poplar StThreatening12: 19 PM 300 block from EE StTraffic Stop12: 31 PM Cy Ave & Denis DrTraffic Stop12: 40 PM Cy Ave & Jade AveTraffic Stop1: 12 PM W 1st St & Pronghorn StTraffic Stop1: 36 PM E 1st St & N Wolcott StTraffic Stop1: 37 PM W 17th St & S Poplar StTraffic Stop3: 14 PM 1800 pâté of houses in W Yellowstone HwyTraffic Stop4: 14 PM 3400 block of E 2nd StTraffic S top7: 56 PM E 1st St & N Wolcott StTraffic Stop8: 03 PM E 1st St & N Center StTraffic Stop8: 20 PM E 1st St & N Beech StTraffic Traffic10: 01 PM S Poplar St & W Collins DrTraffic Stop10: 13 PM Cy Ave & W Coffman AveTraffic Stop2: 14 PM 0 block from Se Wyoming BlvdUnconsciousness10: 10 AM 1400 block from S Elk StVehicle Aband.2: 39 PM 1400 block from S Fenway StVehicle Aband.12: 45 PM 2200 block from S Jefferson StVehicle Aband.12 : 38 PM 1800 block from Zuni TrlVicious Animal10: 24 AM 500 block from EM StWanted Person11: 07 AM 100 block from S Elk StWanted Person1: 27 PM 200 block from N Lowell StWanted Person3: 12 PM 1600 block from E Yellowstone HwyWanted Person3: 16 PM 300 block from N Forest DrWanted Person5: 39 PM 2000 block from Eastbrook Ave Wanted person12: 00 PM 200 block from EK StWelfare Check1: 34 PM 2900 block from Central DrWelfare Check3: 50 PM 1900 block from S Missouri AveWelfare Check6: 04 PM 200 block from E 6th StWelfare Check9: 10 PM 2500 block from S Jefferson Wellness check

Saturday – 12/28

TimeLocationCall Type1: 22 AM 3300 block from Ox Cart Ct911-Welfare5: 23 AM 700 block from S Melrose St911-Welfare5: 56 AM 1600 block from Pine St911-Welfare5: 04 AM 100 block from Se Wyoming BlvdAlarm Security1: 38 AM S Poplar St & W Collins DrAttempt-Locate3: 23 AM 300 block from S Fenway StCitizen Assist1: 27 AM 4400 block from E 2nd StDisturbance1: 42 AM 1800 block from S Mckinley StDisturbance2: 39 AM 300 block from S Lincoln StFamily Fight12: 16 AM 2300 block from E 18th StHit And Run4: 47 AM Miracle Dr & E 21st StSuspicious4: 27 AM S Poplar St & King BlvdTraffic Stop3: 26 AM 300 block from S Lincoln StWanted Person6: 05 AM 200 block from N Park StWanted Person12: 10 AM N Center St & EB StWelfare Check7: 45 AM 2400 block from Brentwood Dr911-Welfare8: 30 AM 1700 block from W 25th St A 25911-Welfare9: 21 AM 1100 block from N Poplar St911-Welfare10: 45 AM 5000 block from E 2nd St911-Welfare11: 28 AM block 400 of EE St911-Welfare12: 01 PM block 500 of EE St911-Welfare1: 43 PM block 3300 of Chaparral Dr911-Welfare2: 19 PM block 1700 de S Jackson St911-Welfare5: 46 PM 1100 bloc de E 2nd St911-Welfare5: 52 PM 600 bloc de S Center St911-Welfare6: 56 PM N Durbin St & EH St911-Welfare8: 54 PM 1500 bloc de Westridge Ct911-Welfare9: 54 PM 17 PM 0 block from Primrose 911-Welfare11: 07 PM 2100 block from E 12th St911-Welfare12: 05 PM Sw Wyoming Blvd & Plaza DrAccident Pd12: 18 PM E 2nd St & Trigood DrAccident Pd1: 26 PM 900 block from Trigood DrAccident Pd2 : 07 PM PM S Poplar St & Cy AveAccident Pd2: 08 PM Sw Wyoming Blvd & Cy AveAccident Pd2: 29 PM 1800 bloc de S Beverly StAccident Pd2: 33 PM E 2nd St & Country Club RdAccident Pd6: 26 PM 200 bloc de S Center StAccident Pd8: 26 PM 16 PM 400 block of Se Wyoming BlvdAccident Pd8: 49 PM S Ash St & W 9th StAccident Pd2: 48 PM W 13th St & W Collins DrAccident Pi8: 44 AM 300 block of Se Wyoming BlvdAlarm Security9: 22 PM 400 NewportAlarm Security block6: 09 PM 1200 E 2nd StAnimal Bite block1: 27 PM Sw Wyoming Blvd & W 13th SAnimal Problem2: 39 PM 3300 Cy AveAnimal Problem block5: 50 PM 6900 block of NuggetA nimal Problem1: 50 PM 100 block of N Forest DrAssault3: 16 PM 1300 block of Custer AveAssault8: 18 PM 100 block of N Grant StAssault9: 12 PM 6500 block of Indian Wells DrAssault3: 59 PM E 4th StBurglary Auto9: 49 AM 400 block from Cy AveBurglary Res12: 23 PM 1600 block from S Nebraska AveCitizen Assist12: 55 PM S Walsh Dr & E 2nd StCitizen Assist6: 40 PM 300 block from S Grant StCitizen Comp10: 18 PM 2300 block from E 18th St 200 214Disturbance6 : 44 PM 1200 bloc of E 2nd StDrugs2: 48 PM 800 block of Lincoln AveFamily Fight7: 01 PM 4000 block of Plaza DrFight4: 43 PM 4600 block of Tranquility Way D 107Fire Assist9: 27 PM 300 block of N Forest DrFraud4: 17 PM 4400 block of E 2nd StHit Et Run12: 01 PM 700 block of Landmark Dr D 312Missing Animal11: 44 PM 1700 block of Hyview DrOverdose3: 06 PM 1800 block of Laramie AveReddi5: 31 PM 5000 block of E 2nd StReddi9: 25 PM 1700 block of Fremont AveRunaway Juvnile3: 34 PM Bloc 4400 de E 2nd StShoplifting11: 43 PM Bloc 900 d & # 39; Odell PlShots Fired9: 55 AM BoysenStray Animal11: 51 AM 2900 block from Pheasant DrStray Animal12: 00 PM 600 block from Bozeman TrlStray Animal12: 06 PM 600 block from Park AveStray Animal3: 32 PM 13300 block from E Us Highway 20-26Stray Animal7: 38 PM 100 block of N Grant StStray Animal12: 37 PM 1100 block of Wilkins CirSuspicious2: 07 PM 200 block of N David StSuspicious10: 18 AM 100 block of S Elk StTraffic Stop12: 21 PM 100 block of S Center StTraffic Stop3: 03 PM W 13th St & Cy AveTraffic Stop4: 20 PM EF St & N Kimball StTraffic Stop4: 24 PM 1100 block of S Cedar StTraffic Stop7: 41 PM E 2nd St & S Wolcott StTraffic Stop8: 12 AM 200 block of N Beech StTrespassing6: 27 PM 5000 block of E 2nd StWanted Person8: 39 AM 1300 check block S Melrose StWelfare3: 56 PM EC St & N Kimball StWelfare Check9: 27 PM block 200 of HoneysuckleWelfare Check

Sunday – 12/29

TimeLocationCall Type12: 44 AM 4300 S Poplar block St911-Welfare1: 24 AM 700 E block 3rd St911-Welfare4: 20 AM 1100 Horizon block Dr911-Welfare3: 42 AM 3000 N block Sinclair PlAgency Assist3: 29 AM 1200 block E 2nd St Citizen Assist3: 41 AM 300 block of W 14th StDeceased Person3: 34 AM 400 block of EA StDisturbance4: 21 AM 3600 block of S Coffman AveFamily Fight2: 53 AM E 1st St & N Wilson StReddi2: 49 AM 1400 block of Glenaire DrRunaway Juvnile2: 46 AM 200 block from N Sun DrSuspicious8: 29 AM 0 block from Se Wyoming Blvd911-Welfare10: 50 AM 1200 block from E 18th St911-Welfare11: 34 AM 200 block from Harden Dr911-Welfare5: 12 PM 3400 block from Alpine Dr911 -Welfare5: 32 PM S Forest Dr & Trigood Dr911-Welfare8: 35 PM 2400 block of Hope St911-Welfare9: 03 PM 900 block of Sussex911-Welfare10: 26 PM 0 block of Fairway Dr911-Welfare3: 45 PM S Poplar St & W 25th StAccident Pd7: 42 PM 4800 block from W Yellowstone HwyAccident Pd7: 09 AM 4900 block from Vista WayAlarm Security9: 20 AM 400 block from Ash StAla rm Sec urity3: 17 PM 6200 block of S Walnut StAlarm Security7: 50 PM 6300 block of E 2nd StAlarm Security11: 06 PM 600 block of S Jefferson StAlarm Security8: 19 AM 1200 block of E 2nd StAnimal Bite5: 36 PM 4100 block of Talon DrAnimal Noise9: 31 PM 4300 block from Drayton WayAnimal Noise8: 10 AM 2800 block from Sw Wyoming BlvdAnimal Problem1: 33 PM 300 block from Holmes StAnimal Problem4: 53 PM 3600 block from Garden Creek RdAnimal Problem1: 04 PM 1000 block from S Nebraska AveCitizen Comp12 : 58 PM 2100 block from BoysenCivil Standby7: 42 AM 100 block from EK StDisturbance12: 56 PM 2000 block from Sagewood AveDisturbance2: 17 PM 900 block from N Durbin StDisturbance3: 59 PM 4000 block from Plaza DrDisturbance4: 11 PM 200 block from ColumbineDisturbance8: 37 PM 0 block from Se Wyoming BlvdDisturbance10: 26 PM 500 block from Granite Peak DrDisturbance11: 42 PM 900 block from S Poplar StDisturbance10: 46 AM 400 block from S Park StEms Assist2: 22 PM 2500 block from E 15th StEms Assist2: 41 PM 800 block from Blackmore RdEms Assist7: 01 PM 400 bloc of Cy AveFire Assist10: 39 AM 900 bloc de Cielo VistaMissing Animal10: 35 AM Se Wyoming Blvd & E 21st SMotorist Assist9: 55 PM Milton Ave & Grant AveReddi10: 20 PM Cy Ave & Sw Wyoming BlvdReddi10: 23 PM Se Wyoming Blvd & Legion LReddi10: 47 PM Se Wyoming Blvd & Casper MReddi11: 48 PM 4200 block of Cy AveReddi2: 47 PM 6200 block of Menard DrShoplifting9: 12 AM 100 block of SunflowerStray Animal10: 59 AM 900 block of Park LnStray Animal12: 57 PM 2900 block of N Pennsylvania AveStray Animal2: 44 PM 800 block from Lakeview LnStray Animal5: 34 PM 400 block from Thelma DrSuspicious7: 46 PM 200 block from S Durbin StSuspicious11: 10 PM 600 block from N Poplar StSuspicious10: 37 AM 700 block from Landmark Dr G 602Theft1: 58 PM 1000 bloc de S Cedar StThreatening8: 46 AM E 2nd St & Landmark DrTraffic Stop1: 23 PM 4200 bloc de Cy AveTraffic Stop2: 08 PM W 15th St & Pine StTraffic Stop3: 14 PM Sycamore St & W 15th StTraffic Stop3: 41 PM E 2nd St & S Elk StTraffic Stop5: 18 PM 900 block of E 2nd StTraffic Stop6: 40 PM Cy Ave & Sw Wyoming BlvdTraffic Stop6: 49 PM Sw Wyoming Blvd & Talon DrTraffic Stop6: 58 PM Sw Wyoming Blvd & Outer RdTraffic Stop7: 19 PM E 1st St & N Center StTraffic Stop7: 22 PM N Center St & EE StTraffic Stop8 : 01 PM 1000 block of Cy AveTraffic Stop8: 12 PM EE St & N Mckinley StTraffic Stop8: 14 PM 3300 bloc de Cy AveTraffic Stop8: 38 PM S Walsh Dr & Medicine BowTraffic Stop8: 56 PM S Poplar St & W Collins DrTraffic Stop9: 03 PM Cy Ave & HoneysuckleTraffic Stop9: 06 PM 1300 block of Cy AveTraffic Stop9: 27 PM S Poplar St & W 21st StTraffic Stop9: 32 PM EK St & St John StTraffic Stop9: 34 PM S Poplar St & W Collins DrTraffic Stop9: 34 PM E 2nd St & S Lennox StTraffic Stop9: 45 PM E 2nd St & S Park StTraffic Stop9: 52 PM W 13th St & S Chestnut StTraffic Stop10: 02 PM E 2nd St & S Lennox StTraffic Stop10: 12 PM E 1st St & N Park StTraffic Stop10: 12 PM S Ash St & W Yellowstone HTraffic Stop10: 17 PM Se Wyoming Blvd & E 2nd StTraffic Stop10: 28 PM Sw Wyoming Blvd & TranquilT raffic Stop10: 41 PM E 1st St & S Jeffer son StTraffic Stop11: 15 PM N Center St & EE StTraffic Stop11: 29 PM E 11th St & S Mitchell StTraffic Stop11: 31 PM S Center St & E 2nd StTraffic Stop8: 34 AM 0 CalypsoTrespassing block1: 27 PM 4100 Talon block DrUnconsciousness3: 46 PM 500 block of N Elk StVehicle Theft10: 49 PM 500 block of Granite Peak DrWanted Person9: 55 AM 300 block of S David StWelfare Check12: 22 PM 300 block of N Forest DrWelfare Check1: 57 PM 1900 block of S Beverly StWelfare Check3: 55 PM: 50 PM 1400 block of Missouri AveWelfare Check

Monday – 12/30

TimeLocationCall Type12: 05 AM 600 block from S Jefferson StAlarm Security12: 52 AM 2300 block from E 7th StDisturbance1: 03 AM E 8th St & S Beverly StDisturbance1: 55 AM 2000 block from Preserve CirDisturbance12: 30 AM E 5th St & Grant AveFight4: 05 Bloc AM 100 de N Wolcott StParking Problem2: 36 AM Bloc 4200 de Cy AvePublic Intox3: 14 AM Bloc 1200 de Kingsbury DrTraffic Hazard12: 26 AM E 2nd St & S Beverly StTraffic Stop12: 33 AM E 8th St & S Durbin StTraffic Stop12: 48 AM E 12th St & S Mckinley StTraffic Stop12: 56 AM E 12th St & S Mitchell StTraffic Stop4: 05 AM Cy Ave & S Boxelder StTraffic Stop4: 08 AM N Walsh Dr & Post Office RTraffic Stop4: 48 AM E 2nd St & S Walsh DrTraffic Stop5: 29 AM S Poplar St & W 39th StTraffic Stop5: 53 AM E 15th St & S Beverly StTraffic Stop6: 27 AM E 3rd St & S Beverly StTraffic Stop6: 37 AM S Poplar St & W YellowstonTraffic Stop6: 52 AM 4000 block from Cy AveTraffic Stop6: 30 AM 3400 block from Applegate DrWelfare Check6: 35 AM 800 block from N Center StWelfare Ch eck