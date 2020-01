Casper PD incident report log (12/30/19 – 1/1/20)

Loading...

CASPER, Wyo. – The Casper Police Department incident report summary is provided by the Casper Police Department and is published as a public service to our readers.

For reasons of confidentiality, exact addresses and certain types of calls may not be included or some calls may not contain certain information.

The DPC incident summary report contains information about the time, approximate location and nature of a law enforcement call; when the call was first received. The signaled nature of the call does not necessarily represent the actual situation upon the arrival of the security forces.

Monday – 12/30

TimeLocationCall Type10: 47 AM 1300 block from Kingsbury Dr911-Welfare2: 27 PM 4900 block from E 2nd St911-Welfare3: 25 PM 800 block from Blackmore Rd911-Welfare8: 31 PM 500 block from E 11th St911-Welfare10: 42 PM 800 block from Lind Ave911-Welfare11: 54 AM 2000 block from W Coffman AveAccident Pd8: 24 PM 3900 block from Washakie StAccident Pd8: 02 AM W 10th St & S David StAccident Pi12: 54 PM E 12th St & S Wolcott StAccident Pi3: 55 PM 2500 block from S Jefferson StAgency Assist8: 49 AM 1200 block from E Yellowstone HwyAlarm Security2: 06 PM 1000 block from English AveAlarm Security6: 50 PM 100 block from Se Wyoming BlvdAlarm Security11: 52 AM 400 block from E 11th StAnimal Noise7: 15 PM 2900 block from Saratoga RdAnimal Noise9: 24 PM E 10th St & Payne AveAnimal Noise12: 04 PM 4400 block from Glen DrAnimal Problem1: 31 PM 500 block from S Jackson StAnimal Problem1: 49 PM 5900 block from Ridge LnAnimal Problem4: 40 PM 1700 block from Omaha TrlAnimal Problem7 : 44 PM 1200 block from S Fenway StAnimal Problem9: 37 AM 1500 block from E 12th St E 1 Assault9: 59 AM Sw Wyoming Blvd & Cy AveAttempt-Locate2: 08 PM E 12th St & S Walsh DrAttempt-Locate3: 43 PM Se Wyoming Blvd & E 15 SAttempt-Locate9: 44 AM 600 block from S Center StBurglary Res1: 40 PM 1600 block of E Yellowstone HwyCitizen Assist2: 23 PM 1600 block of E Yellowstone HwyCitizen Assist2: 09 PM 700 block of EA StCitizen Assist6: 49 PM 0 block of PrimroseCitizen Assist8: 19 PM 200 block of S Pennsylvania AveCitizen Assist4: 15 PM 700 block from EA StCivil Matter12: 48 PM 1500 block from Fairdale AveCivil Standby6: 30 AM 3400 block from Applegate DrDeliver Message3: 27 PM 5000 block from Blackmore RdDisturbance8: 18 PM 6500 block from Buckboard RdDisturbance11: 20 PM 2300 block from E 8th StDisturbance11 : 38 PM 700 block from N Durbin StDisturbance10: 39 AM 4700 block from Tranquility WayDrugs3: 27 PM 1800 block from E 4th StEms Assist10: 47 PM 2200 block from Lamplighter LnFamily Fight10: 43 AM 1100 block from S Poplar StFraud3: 42 PM 900 block from Payne AveFraud7: 20 Block PM 200 from E 2nd StFraud8: block 22 P M 1400 of Missouri AveFvpa Violation8: 26 PM 1100 block from N Wolcott StFvpa Violation2: 15 PM 1300 block from Kelly DrHit And Run4: 55 PM WBC St & N Center StHit And Run4: 59 PM 1200 block from S Elm StHit And Run5: 34 PM 4200 block of E 2nd StHit And Run5: 53 PM 6600 block of E 2nd StHit And Run1: 44 PM 200 block of N David StInformation12: 34 PM 1700 block of EK StJuvenile Prob9: 28 AM 4100 block of Talon DrMotorist Assist7: 21 PM 2700 block of Cy AveMotorist Assist11: 35 PM block 5300 of Cy AveMotorist Assist3: 08 PM block 2900 of Central DrProj. Lifesave12: 36 PM 3500 block of E 12th StProperty Damage7: 55 PM 1400 block of S Mckinley StReddi8: 52 PM E 2nd St & S Walsh DrReddi12: 08 PM 4400 block of Shasta DrShooting4: 33 PM 4400 block of E 2nd StShoplifting6: 35 PM 600 block from Se Wyoming BlvdShoplifting9: 13 AM 4700 block from Six Mile RdStray Animal4: 07 PM 100 block from S Conwell StSuspicious9: 08 PM 1000 block from Cy AveSuspicious11: 57 AM 200 block from N Park StTheft1: 02 PM 1800 block from Wilshire CtTheft1 : 30 PM 1700 block from W 25th St Menace3: 24 PM E Yellowstone Hwy & E 1stTraffic Hazard6: 27 AM E 3rd St & S Beverly StTraffic Stop6: 37 AM S Poplar St & W YellowstonTraffic Stop6: 52 AM 4000 block from Cy AveTraffic Stop7 : 7: 11 AM 4000 block of Cy AveTraffic Stop7: 32 AM 4000 block of Cy AveTraffic Stop7: 43 AM Sw Wyoming Blvd & Cy AveTraffic Stop8: 27 AM E 1st St & N Beverly StTraffic Stop8: 40 AM E 2nd St & S Jefferson StTraffic Stop9: 03 AM E 2nd St & S Minnesota AveTraffic Stop9: 07 AM Sw Wyoming Blvd & FairsideTraffic Stop9: 23 AM E 2nd St & S Walsh DrTraffic Stop9: 41 AM E 2nd St & S Forest DrTraffic Stop10: 01 AM E 2nd St & S Walsh DrTraffic Stop10: 14 AM 500 block of Landmark DrTraffic Stop10: 39 AM S Poplar St & W Collins DrTraffic Stop11: 06 AM E 2nd St & Thelma DrTraffic Stop11: 25 AM 700 block of E Collins DrTraffic Stop11: 59 AM 900 block of Pronghorn StTraffic Stop12: 25 PM W 19th St & S Cedar StTraffic Stop12: 41 PM 600 block of S Poplar StTraffic Stop1: 04 PM W 13th St & Sycamore StTraffic Stop1: 29 PM E 2nd St & S Minnesota AveTraffic Stop1: 47 PM EF St & N Park StTraffic Stop2: 07 PM EK St & N Jefferson StTraffic Stop2: 40 PM EH St & N Kimball StTraffic Stop3 : 47 PM 300 block from Landmark DrTraffic Stop4: 22 PM Country Club Rd & Se WyomiTraffic Stop4: 48 PM EA St & N Durbin StTraffic Stop4: 58 PM E 2nd St & Thelma DrTraffic Stop5: 10 PM 00 900 block from N Mckinley StTraffic Stop5 : 25 PM E 12th St & S Elk StTraffic Stop5: 26 PM 4200 bloc de Cy AveTraffic Stop5: 43 PM Cy Ave & W 20th StTraffic Stop6: 12 PM Cy Ave & S Poplar StTraffic St op6: 50 PM E 1st St & N Wolcott StTraffic Stop7: 52 PM E 1st St & S Conwell StTraffic Stop8: 13 PM E 12th St & S Kenwood StTraffic Stop8: 56 PM S Melrose St & E 8th StTraffic Stop9: 04 PM Fremont Ave & Cy AveTraffic Stop9: 40 PM W Collins Dr & S Walnut StTraffic Stop10: 01 PM Cy Ave & Pheasant DrTraffic Stop10: 11 PM E 2nd St & S Sinclair PlTraffic Stop10: 23 PM S Beverly St & E 3rd StTraffic Stop10: 23 PM S Beverly St & E 6th StTraffic Stop10: 24 PM Cy Ave & Bellaire DrTraffic Stop10: 31 PM E 2nd St & S Minnesota AveTraffic Stop11: 13 PM 600 block of WF StTraffic Stop11: 25 PM 4300 block of S Poplar StTraffic Stop11: 30 AM 1000 block from W Collins DrVandalism10: 53 AM 900 block from Lincoln AveVehicle Aband. 2:37 PM Indian Scout Dr & ColumbiaVehicle Aband. 10:44 AM 800 block from N Washington StVicious Animal9: 26 AM 100 block from N Huber DrWanted Person10: 40 AM 200 block of N David StWanted Person11: 27 AM 200 block of N David StWanted Person2: 43 PM 4600 block of E 12 th StWanted Person3: 27 PM 200 block from N David StWanted Person4: 28 PM 1400 block from Wilkins CirWanted Person6: 35 AM 800 block from N Center StWelfare Check10: 41 AM 400 block from WF StWelfare Check4: 53 PM 800 block from Blackmore RdWelfare Check11 : 19 PM 200 block from E 6th StWelfare Check

Tuesday – 12/31

TimeLocationCall Type2: 19 AM 1200 block of E 2nd StAgency Assist4: 50 AM 300 block of E 2nd StAlarm Security5: 05 AM 3000 block of Talon DrAlarm Security1: 55 AM W 19th St & S Walnut StSuspicious12: 23 AM Cy Ave & Wolf Creek RdTrafficffic Stop12: 25 AM E 2nd St & S Iowa AveTraffic Stop12: 49 AM S Poplar St & W 13th StTraffic Stop12: 54 AM Sw Wyoming Blvd & Eagle DrTraffic Stop1: 17 AM Cy Ave & S Poplar StTraffic Stop4: 01 AM E 1st St & N Washington StTraffic Stop4: 09 AM 0 block of events DrWelfare Check5: 38 AM 0 block of Se Wyoming BlvdWelfare Check12: 52 PM 900 block of S Mckinley St911-Welfare12: 51 PM 4600 block of E 24th St911-Welfare1: 23 PM 2400 block from Grandview Pl911-Welfare3: 01 PM 3000 block from Heights Blvd911-Welfare5: 39 PM 2900 block from Pheasant Dr911-Welfare3: 28 PM 1000 block from N Kimball StAccident Pd5: 47 PM Sw Wyoming Blvd & Eagle DrAccident Pd7: 46 PM 1200 block from E 2nd StAgency Assist8: 01 AM 200 block from E 1st StAlarm Security2: 54 PM 2300 block from S Jefferson St Alarm Security7: 48 PM 1 200 block from E 2nd StAnimal Bite5: 07 PM 6100 block from Coronado DrAnimal Noise8: 06 AM 700 block from EA StAnimal Problem4: 09 PM 1300 block from S Elk StAnimal Problem7: 13 PM 300 block from WF StAssault10: 40 AM E 2nd St & Se Wyoming BlvdAttempt-Locate12: 01 PM 200 block from N David StBackground12: 02 PM 200 block from N David StBackground7: 21 AM 1200 block from S Poplar StCitizen Assist12: 46 PM 400 block from Trigood DrCitizen Assist2: 16 PM 200 block from N Park StCitizen Assist3: 03 PM 1700 block from W 25th StCitizen Assist5: 02 PM 1700 block from Farnum StCitizen Assist10: 13 PM 500 block from E 14th StCitizen Comp12: 12 PM 800 block from S Ash StCivil Standby6: 31 PM 300 block from S Park StCivil Veille8: 55 PM 1700 block from W 1st StDead Animal10: 27 PM W 12th St & S David StDead Animal6: 41 PM 1000 block from Cy AveDisturbance7: 57 PM 1700 block from W 25th StDisturbance9: 26 PM 100 block de WE StDisturbance4: 10 PM 900 bloc de W 10e StDrugs11: 48 PM Sw Wyoming Blvd & S ValleyDrugs6: 48 PM 1600 bl oc de E Yellowstone Hw yFamily Fight1: 57 PM 600 block of W 19th StFire Assist6: 43 PM S Willow St & W 12th StFireworks7: 59 PM De Smet Dr & Fetterman AveFireworks12: 01 PM 1400 block of Missouri AveFvpa Violation10: 14 PM 1400 block of Missouri AveFvpa Violation2: 21 PM 2100 block from Kingsboro Rd Harassment12: 14 PM 200 block from N David StInformation10: 57 PM 1000 block from S Cherry StLoud Music11: 46 AM 1600 block from W 29th StMissing Animal4: 30 PM 2900 block from Central DrProj . Lifesave8: 13 AM 5600 block from Cy AveProperty Found9: 18 AM 100 block from WF StProperty Lost9: 21 PM S Poplar St & W 13th StPublic Intox4: 11 PM E 2nd St & S Kenwood StReddi5: 11 PM Casper Mountain Rd & Se WyReddi6: 58 PM S Center St & E 2nd StReddi8: 03 PM N Center St & E 1st StReddi11: 05 PM S Poplar St & W 25th StReddi8: 24 PM 4200 block of Cy AveShoplifting10: 30 AM 1100 block of N Jackson StStray Animal10: 50 AM 200 blocks from EG StStray Animal11: 38 AM E 8th St & S Beverly StStray Animal1: 18 PM 0 block from Gold AveStray Animal3: 48 PM E 15th St & S Beverly StStray Animal2: 28 PM 4000 block from Gannett StSuspicious11: 42 AM 4000 block de Plaza DrTheft10: 24 AM 1200 block of E Yellowstone HwyTheft7: 54 AM 5700 block of E 2nd StTraffic Stop8: 03 AM 5900 block of E 2nd StTraffic Stop8: 15 AM 6000 block of E 2nd StTraffic Stop8: 33 AM 5000 block of E 2nd StTraffic Stop8: 47 AM 5900 bloc de E 2nd StTraffic Stop8: 56 AM Se Wyoming Blvd & BlackmorTraffic Stop9: 16 AM E 1st St & N Center StTraffic Stop 10:08 AM E 2nd St & S Beverly StTraffic Stop10: 18 AM 1000 block of Cy AveTraffic Stop10: 29 AM Cy Ave & Pheasant DrTraffic Stop10: 34 AM 1300 block of Cy AveTraffic Stop10: 35 AM E 15th St & S Wilson StTraffic Stop10 : 46 AM 3900 bloc de E 2nd StTraffic Stop10: 53 AM EH St & N Mckinley StTraffic Stop11: 01 AM 700 bloc de W 1st StTraffic Stop11: 10 AM King Blvd & S Poplar StTraffic Stop12: 36 PM E 1st St & N Beverly StTraffic Stop 12:37 PM E 21st St & Shumway AveTraffic Stop1: 44 PM N Poplar St & W 1st StTraffic Stop2: 03 PM 1100 blocks from N Poplar StTraffic Stop2: 28 PM Sw Wyoming Blvd & Plaza DrTraffic Stop2: 50 PM Fairview Ave & S Beverly STraffic Stop2: 59 PM 5000 block of E 2nd StTraffic Stop3: 13 PM 5900 block of E 2nd StTraffic Stop3: 19 PM E 2nd St & S Sun DrTraffic Stop3: 29 PM 6000 block of E 2nd StTraffic Stop3: 47 PM 4900 block from E 2nd StTraffic Stop5: 04 PM E 13th St & S Jefferson StTraffic Stop5: 10 PM PM 4000 block of Plaza DrTraffic Stop5: 30 PM 1400 block of Cy Av eTraffic Stop6: 30 PM King Blvd & S Popl ar StTraffic Stop6: 30 PM King Blvd & S Poplar StTraffic Stop6: 31 PM W 1st St & Nichols AveTraffic Stop8: 42 PM 3500 block of E 2nd StTraffic Stop8: 56 PM E 2nd St & S Walsh DrTraffic Stop9: 04 PM E 2nd St & S Sinclair PlTraffic Stop9: 26 PM 2300 block of E Yellowstone HwyTraffic Stop9: 46 PM E 2nd St & Country Club RdTraffic Stop9: 53 PM S Walsh Dr & Medicine BowTraffic Stop10: 03 PM E 2nd St & S Forest DrTraffic Stop10: 52 PM 5300 blocks from Blackmore RdTraffic Stop10: 57 PM E 2nd St & S Beech StTraffic Stop10: 58 PM E 2nd St & S Durbin StTraffic Stop11: 35 PM 2300 block of E 12th StTraffic Stop11 : 52 PM W Collins Dr & S Ash StTraffic Stop11: 52 PM 53 PM E 2nd St & S Minnesota AveTraffic Stop11: 56 PM E 5th St & S Beverly StTraffic Stop9: 35 AM 3100 block of Herrington DrUnconsciousness12: 22 PM 200 block of N Park StWanted Person12: 28 PM 1400 block of Glenaire DrWanted Person12: 56 PM 1400 block of Glenaire DrWanted Person2: 48 PM 900 block from Werner CtWanted Person12: 59 PM Se Wyoming Blvd & Casper MWelfare C heck4: 20 PM 700 block from W 52nd Welfare check

Wednesday – 01/1

TimeLocationCall Type12: 05 AM 300 block from W Midwest Ave911-Welfare12: 01 AM 3700 block from W 45th St911-Welfare2: 16 AM 100 block from N Nebraska Ave911-Welfare4: 04 AM 500 block from Divine Ave911-Welfare4: 31 AM 2900 block from E 11th St911-Welfare1: 54 AM 800 block from W 10th StAssault12: 40 AM 0 block from Se Wyoming BlvdBurglary Auto1: 20 AM 3500 block from Aspen LnCitizen Comp12: 33 AM 300 block from S David StDisturbance12: 43 AM 1300 block from S Lowell StDisturbance2: 03 AM 5300 block from S Elm StDisturbance2: 45 AM 5200 block from Blackmore RdDisturbance4: 34 AM 1400 block from S Nebraska AveDisturbance4: 07 AM 3600 block from Cy AveDui1: 53 AM 2200 block from S Washington StFamily Fight12: 16 AM Pinyon Pky & Preserve CirFight12: 03 AM Yesness Park RdFireworks1: 06 AM 2200 bloc de S Washington StParking Problem12: 00 AM 600 bloc de N Poplar StReddi3: 15 AM E 1st St & N Lowell StReddi1: 22 AM E 15th St & S Mckinley StStray Animal5 : 45 AM Zion Ln & Jasper DrStray Animal3: 44 AM 2300 block from E 12th StTheft12: 09 AM S Popl ar St & W Collins DrTraffic Stop12: 10 AM S Walsh Dr & E 12th StTraffic Stop1: 03 AM 2000 block of S Beverly StWelfare Check1: 15 AM 4200 block of Cy AveWelfare Check2: 28 AM 800 block of EA StWelfare Check10: 01 AM E 2nd St & Landmark Dr911-Welfare11: 24 AM 1600 block of E 1st St911-Welfare12: 19 PM 2000 block of Linda Vista Dr911-Welfare1: 46 PM 6400 block of Cherokee Ln911-Welfare2: 48 PM 2000 block of Fairgrounds Rd911- Welfare5: 13 PM 4400 E block 21st St911-Welfare5: 55 PM 800 Kirk block Ave911-Welfare7: 51 PM 3900 Dorset block Ct911-Welfare8: 56 PM 1400 Heathrow block Ave911-Welfare9: 29 AM 6000 Rivers GateAlarm block Holdup6: 13 PM 2800 block from Villa Del Rey DrAnimal Noise1: 59 PM 2300 block from Sagewood AveAnimal Problem7: 16 AM 400 block from EA StAssault11: 38 PM 2000 block from S Beverly StAssault11: 14 AM 1100 block from N Wolcott St 1 2Citizen Assist12: 23 PM 200 block from N Park StDisturbance1: 14 PM 1100 block from S Wolcott StDisturbance2: 27 PM 2200 block from S Washing ton StFamily Fi ght8: 52 AM 4200 block of Legion LnFire Assist2: 27 PM 1300 block of Cy AveFirearm Trnsfr9: 10 PM 1400 block of Missouri AveFvpa Violation10: 30 PM Eagle Dr & Cyclone DrInformation12: 26 PM 2800 block of Sw Wyoming BlvdProperty Damage2: 21 PM 3900 block from E 12th StPublic Intox4: 06 PM N Beech St & EA StReddi7: 05 PM 3500 block from Meadowlark DrShots Fired8: 39 PM W Collins Dr & S Walnut StShots Fired11: 18 PM 3500 block from Medicine Bow StShots Fired9: 05 AM Preserve CirStray Animal1: 25 PM 4000 block of Placid DrStray Animal2: 55 PM South Springs Rd & MiddleStray Animal4: 50 PM 300 block of Holmes StStray Animal4: 07 PM 100 block of N Grant StStray Animal3: 12 PM 2200 block of King BlvdSuspicious4: 15 PM E 2nd St & S Mckinley StSuspicious5: 29 PM 300 block of E Collins Dr Apt 1001Suspicious5: 22 PM 600 block of Se Wyoming BlvdTheft12: 41 PM 1000 block of S Cedar StThreatening8: 07 AM S Center St & E 2nd StTraffic Hazard6: 29 PM N Poplar St & W 1st StTraffic Hazard8: 21 AM S Walsh Dr & E 8th StTraffic Stop11: 15 AM E 10th St & S Beverly StTraffic Stop11: 52 AM Cy Ave & Kit Carson AveTraffic Stop2: 21 PM W 15th St & Cy AveTraffic Stop2: 35 PM N Center St & EE StTraffic Stop3: 04 PM Cy Ave & S Poplar StTraffic Stop 4:26 PM Odell Ave & S Coffman AveTraffic Stop5: 24 PM S Poplar St & W 17th StTraffic Stop6: 54 PM S Poplar St & King BlvdTraffic Stop7: 10 PM College Dr & S Wolcott StTraffic Stop 7 : 32 PM E 2nd St & S Sinclair PlTraffic Stop7: 33 PM E 12th St & S Melrose StTraffic Stop7: 48 PM E 12th St & Kelly DrTraffic Stop8: 25 PM S Poplar St & W 13th StTraffic Stop9: 21 PM Cy Ave & W 14th StTraffic Stop10: 30 PM Eagle Dr & Cyclone DrTraffic Stop10: 38 PM N Poplar St & W 1st StTraffic Stop10: 41 PM E 12th St & S Lincoln StTraffic Stop10: 51 PM S Coffman AveTraffic Stop11: 32 PM Chinook Trail RdTraffic Stop4: 35 PM 1200 block of E 15th StUnlawful Entry4: 25 PM 300 block of W Midwest AveVehicle theft3: 24 PM 2600 block of E 2nd StWanted Person10: 03 AM N Center S tWelfare Check10: 58 AM 400 block of S Lincoln StWelfare Check10: 50 AM 2000 block of S Beverly StWelfare Check2: 48 PM Payne Ave & E 4th StWelfare Check6: 32 PM 1200 block of W 12th StWelfare Check8: 53 PM 1900 block of Brentwood DrWelfare check

Thursday – 01/2

TimeLocationCall Type6: 44 AM W 1st St & N Poplar StAccident Pd6: 04 AM 1400 block from Wilkins CirAlarm Security6: 57 AM 1400 block from WaterfordAlarm Security3: 53 AM 2000 block from Fairdale AveCitizen Comp2: 48 AM 200 block from E 6th StDisturbance6: 28 AM Centennial Village Dr & HeStray Animal1: 32 AM Cy Ave & Fairgrounds RdTraffic Stop2: 20 AM Cy Ave & Wolf Creek RdTraffic Stop3: 48 AM E 17th St & S Beverly StTraffic Stop4: 57 AM S Wolcott St & E 14th StTraffic Stop5: 26 AM 1600 blocks from Casper Mountain Rd Traffic stop5: 37 AM S Beverly St & Amherst AveTraffic Stop5: 44 AM E 18th St & S Beverly StTraffic Stop5: 54 AM W 1st St & N Poplar StTraffic Stop5: 55 AM E 1st St & N Elk StTraffic Stop6: 10 AM Stop Aster & S Robertson RdTraffic6: 20 AM Stop Casper Mountain Rd & S WolTraffic6: 43 AM Stop Cy Ave & Fremont AveTraffic